Мэрия просит водителей не парковаться на проезжей части дорог

На данный момент службы привели в порядок 16 км дорог, проведено фрезерование покрытия по ул. Князя Трубецкого от Белгородского пр. до Народного бульвара и от пр. Славы до Гражданского. Эти же работы идут по ул. 60 лет Октября от Будённого до Спортивной.