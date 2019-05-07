Мэрия просит водителей не парковаться на проезжей части дорог

Posted 7 мая 2019, 06:36
Published 7 мая 2019, 06:36
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
На данный момент службы привели в порядок 16 км дорог, проведено фрезерование покрытия по ул. Князя Трубецкого от Белгородского пр. до Народного бульвара и от пр. Славы до Гражданского. Эти же работы идут по ул. 60 лет Октября от Будённого до Спортивной.
На 80 % закончен ремонт по ул. Некрасова от Мичурина до пр. Б. Хмельницкого и Садовой, восстанавливаются тротуары и ремонтируются ливнёвки по ул. Студенческой от пр. Б. Хмельницкого до Промышленной, сообщили в пресс-службе городской администрации.
На ряде улиц залатали ямы, на текущей неделе планируется привести в нормативное состояние участки на ул. Ватутина, Щорса, Апанасенко, Лермонтова, К. Заслонова, Плеханова, Макаренко, Тельмана, пр. Б. Хмельницкого.
Дорожную разметку будут наносить на ул. Губкина, Ботанической, Студенческой, Конева, Костюкова, Народном бульваре, пр. Б. Хмельницкого и Ватутина.
В мэрии попросили водителей не оставлять автомобили на проезжей части и принесли извинения за временные неудобства.