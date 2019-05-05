BBC: «Аэрофлот» считает Superjet наименее безопасным из своих самолётов

Помимо внутренних рейсов в России Sukhoi Superjet 100 летает в Таиланде, Казахстане и Мексике, причём последняя намерена отказаться от него, так как наблюдаются проблемы с двигателями воздушного судна. К слову, двигатель для самолёта производит компания PowerJet, которая является совместным предприятием российского НПО «Сатурн» и французской компании Snecma.