BBC: «Аэрофлот» считает Superjet наименее безопасным из своих самолётов

В феврале 2018 года с самолётами «Аэрофлота» произошёл 21 инцидент, 12 приходится на «Суперджеты». Что же представляет собой этот авиалайнер?
Sukhoi Superjet 100 — первый пассажирский самолёт отечественного производства вместимостью 100 мест, разработанный после распада СССР. Первый полёт авиалайнера состоялся в 2008 году, а три года спустя он пополнил парки авиакомпаний. На создание самолёта потратили около 44 млрд рублей. Дальность полёта машины — 4,6 тыс. км.
Помимо внутренних рейсов в России Sukhoi Superjet 100 летает в Таиланде, Казахстане и Мексике, причём последняя намерена отказаться от него, так как наблюдаются проблемы с двигателями воздушного судна. К слову, двигатель для самолёта производит компания PowerJet, которая является совместным предприятием российского НПО «Сатурн» и французской компании Snecma.
Самая крупная авария с лайнером Sukhoi Superjet 100 произошла в 2012 году в Индонезии во время демонстрационного полёта. Лайнер врезался в гору, погибли все 45 человек, находившихся на борту.
В России его эксплуатируют девять отечественных компаний, крупнейшая — «Аэрофлот». Всего собрано 186 самолётов.
Напомним, 5 мая в Шереметьево в Москве сгорел пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Мурманск. Сообщается о 13 погибших.