Белгородская область встречает «Поезд Победы» первой

Posted 16 апреля 2019, 10:15
Published 16 апреля 2019, 10:15
Modified 20 августа 2024, 00:44
Updated 20 августа 2024, 00:44
В рамках историко-патриотического проекта, организованного Юго-Восточной железной дорогой, ретропоезд проследует по Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областям. В его состав входит четыре вагона-теплушки, вагон-музей боевой славы и две платформы с образцами военной техники периода Великой Отечественной войны.
Первая остановка запланирована в Прохоровке – сюда состав прибудет 22 апреля в 08:20. В областном центре ретропоезд окажется в 10:20. В пресс-службе правительства региона сообщили, что во время стоянки на платформе пройдут торжественные мероприятия и выступления творческих коллективов, а желающие смогут посмотреть экспозицию.
Добраться до места пассажирам поможет АО «ППК "Черноземье"». На станцию Прохоровка можно будет приехать поездами Ржава – Белгород (прибытие в 06:07) или Белгород – Ржава (07:46), Белгород – Курск (отправление со станции в 09:47) или Курск – Белгород (10:24).
На станцию Белгород со стороны Готни – поездом № 6063 прибытием в 08:23, выезд поездом № 6066 в 17:40. Со стороны Ржавы подъезд поездом Ржава – Белгород (прибытие на станцию в 07:21), выезд поездом Белгород – Курск (отправление в 08:35).