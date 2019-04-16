Белгородская область встречает «Поезд Победы» первой

Первая остановка запланирована в Прохоровке – сюда состав прибудет 22 апреля в 08:20. В областном центре ретропоезд окажется в 10:20. В пресс-службе правительства региона сообщили, что во время стоянки на платформе пройдут торжественные мероприятия и выступления творческих коллективов, а желающие смогут посмотреть экспозицию.