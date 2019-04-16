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Posted 16 апреля 2019, 10:15

Published 16 апреля 2019, 10:15

Modified 20 августа 2024, 00:44

Updated 20 августа 2024, 00:44

Белгородская область встречает «Поезд Победы» первой

Белгородская область встречает «Поезд Победы» первой

16 апреля 2019, 10:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Паровоз времён Великой Отечественной войны выдвинется из Воронежа в Белгородскую область 21 апреля.

В рамках историко-патриотического проекта, организованного Юго-Восточной железной дорогой, ретропоезд проследует по Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областям. В его состав входит четыре вагона-теплушки, вагон-музей боевой славы и две платформы с образцами военной техники периода Великой Отечественной войны.

Первая остановка запланирована в Прохоровке – сюда состав прибудет 22 апреля в 08:20. В областном центре ретропоезд окажется в 10:20. В пресс-службе правительства региона сообщили, что во время стоянки на платформе пройдут торжественные мероприятия и выступления творческих коллективов, а желающие смогут посмотреть экспозицию.

Добраться до места пассажирам поможет АО «ППК "Черноземье"». На станцию Прохоровка можно будет приехать поездами Ржава – Белгород (прибытие в 06:07) или Белгород – Ржава (07:46), Белгород – Курск (отправление со станции в 09:47) или Курск – Белгород (10:24).

На станцию Белгород со стороны Готни – поездом № 6063 прибытием в 08:23, выезд поездом № 6066 в 17:40. Со стороны Ржавы подъезд поездом Ржава – Белгород (прибытие на станцию в 07:21), выезд поездом Белгород – Курск (отправление в 08:35).

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#Новости#Общество#Белгородская область#Прохоровка
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