Дело Филатова: с перевозкой больного белгородца разберутся в прокуратуре

Posted 10 апреля 2019, 12:02
Published 10 апреля 2019, 12:02
Modified 20 августа 2024, 01:08
Updated 20 августа 2024, 01:08
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы попросила разобраться с перевозкой на судебные заседания Александра Пивоварова, фигуранта дела о хищении у МРСК Центра, инвалида III группы.
Как сообщил комиссии адвокат обвиняемого, белгородца три раза в неделю вывозят в суд, там ему по несколько раз вызывают скорую. За всё время следствия пришлось прервать не менее 16 заседаний.
Причинами срывов становятся тяжёлые хронические заболевания, а также, по словам представителя ОНК, плохие условия транспортировки в суд. Сейчас Александр Пивоваров содержится в больнице ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве.
ОНК попросила разобраться с ситуацией и. о. прокурора Москвы Олега Манакова, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что уже больше трёх с половиной лет белгородцы Виктор Филатов, Станислав Милькин, Павел Тищенко, Александр Пивоваров и Алексей Зеленский содержатся в СИЗО по обвинению о хищении у МРСК Центра 240 млн рублей.
С затянувшимся заключением должен разобраться генпрокурор Юрий Чайка, а ЕСПЧ признал содержание под стражей Виктора Филатова нарушением прав человека.