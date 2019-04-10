bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 апреля 2019, 12:02

Published 10 апреля 2019, 12:02

Modified 20 августа 2024, 01:08

Updated 20 августа 2024, 01:08

Дело Филатова: с перевозкой больного белгородца разберутся в прокуратуре

Дело Филатова: с перевозкой больного белгородца разберутся в прокуратуре

10 апреля 2019, 12:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дело Филатова
По данным ОНК, одному из обвиняемых − Александру Пивоварову в суде скорую вызывали не менее 16 раз.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы попросила разобраться с перевозкой на судебные заседания Александра Пивоварова, фигуранта дела о хищении у МРСК Центра, инвалида III группы.

Как сообщил комиссии адвокат обвиняемого, белгородца три раза в неделю вывозят в суд, там ему по несколько раз вызывают скорую. За всё время следствия пришлось прервать не менее 16 заседаний.

Причинами срывов становятся тяжёлые хронические заболевания, а также, по словам представителя ОНК, плохие условия транспортировки в суд. Сейчас Александр Пивоваров содержится в больнице ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве.

ОНК попросила разобраться с ситуацией и. о. прокурора Москвы Олега Манакова, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что уже больше трёх с половиной лет белгородцы Виктор Филатов, Станислав Милькин, Павел Тищенко, Александр Пивоваров и Алексей Зеленский содержатся в СИЗО по обвинению о хищении у МРСК Центра 240 млн рублей.

С затянувшимся заключением должен разобраться генпрокурор Юрий Чайка, а ЕСПЧ признал содержание под стражей Виктора Филатова нарушением прав человека.

Материалы по теме
Не по закону... эмерджентности. Уринсон дал показания по делу Виктора ФилатоваГенпрокурор разберётся с длительным содержанием в СИЗО Виктора ФилатоваАлександр Хуруджи: Дело Калви как под копирку с делом Виктора Филатова
#Новости#Общество#Дело Филатова#Дело Виктора Филатова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика