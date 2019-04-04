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Posted 4 апреля 2019,, 12:31

Published 4 апреля 2019,, 12:31

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская область получит 30 млн рублей на модельные библиотеки

4 апреля 2019, 12:31
Правительство выделило 700 млн на создание модельных муниципальных библиотек.

Деньги поделят между 38 регионами. Наибольшие суммы уйдут в Республику Коми, Саратовскую и Самарскую области (по 55 млн рублей). Белгородская область получит 30 млн рублей. Среди ближайших соседей в списке оказалась Курская область: ей достанется 10 млн рублей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Средства должны потратить на ремонт зданий, обновление фондов, создание информационных центров для подключения к интернету. По планам Минкультуры, к 2024 году планируется переоборудовать 660 муниципальных библиотек.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Субсидии#Распоряжение#Министерство культуры#Модельная библиотека
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