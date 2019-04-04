Белгородская область получит 30 млн рублей на модельные библиотеки

Деньги поделят между 38 регионами. Наибольшие суммы уйдут в Республику Коми, Саратовскую и Самарскую области (по 55 млн рублей). Белгородская область получит 30 млн рублей. Среди ближайших соседей в списке оказалась Курская область: ей достанется 10 млн рублей.