Белгородский госуниверситет построит ещё два общежития на Студенческой

Также по инициативе Олега Полухина был открыт зал педагогических династий музея истории НИУ «БелГУ». На открытии были показаны материалы победителей гранта на проведение научно-исследовательских работ по проекту «Педагогические династии», а также материалы и других представителей педагогических династий университета, у которых в семье не менее трёх поколений педагогов.