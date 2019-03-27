Белгородский госуниверситет построит ещё два общежития на Студенческой

Posted 27 марта 2019, 12:37
Published 27 марта 2019, 12:37
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
По его словам, уже в 2019 году на улице Студенческой начнётся строительство двух общежитий квартирного типа, а также блока-вставки к поликлинике НИУ «БелГУ», где появятся дополнительные кабинеты специалистов.
В первом корпусе Белгородского госуниверситета по ул. Студенческой в скором времени завершится ремонт помещений. Он будет полностью изменён к завершению текущего года.
Также по инициативе Олега Полухина был открыт зал педагогических династий музея истории НИУ «БелГУ». На открытии были показаны материалы победителей гранта на проведение научно-исследовательских работ по проекту «Педагогические династии», а также материалы и других представителей педагогических династий университета, у которых в семье не менее трёх поколений педагогов.
В уже обновлённом зале прошло заседание учёного совета вуза, в ходе которого говорили о программе развития кафедры трудового и предпринимательского права на ближайшие годы, сообщили в пресс-службе университета.