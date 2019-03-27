Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2019, 12:37

Published 27 марта 2019, 12:37

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Белгородский госуниверситет построит ещё два общежития на Студенческой

27 марта 2019, 12:37
Об этом рассказал ректор Белгородского государственного университета Олег Полухин.

По его словам, уже в 2019 году на улице Студенческой начнётся строительство двух общежитий квартирного типа, а также блока-вставки к поликлинике НИУ «БелГУ», где появятся дополнительные кабинеты специалистов.

В первом корпусе Белгородского госуниверситета по ул. Студенческой в скором времени завершится ремонт помещений. Он будет полностью изменён к завершению текущего года.

Также по инициативе Олега Полухина был открыт зал педагогических династий музея истории НИУ «БелГУ». На открытии были показаны материалы победителей гранта на проведение научно-исследовательских работ по проекту «Педагогические династии», а также материалы и других представителей педагогических династий университета, у которых в семье не менее трёх поколений педагогов.

В уже обновлённом зале прошло заседание учёного совета вуза, в ходе которого говорили о программе развития кафедры трудового и предпринимательского права на ближайшие годы, сообщили в пресс-службе университета.

Материалы по теме
Общежитие в Губкинском горокруге разваливается, но жильцов не расселяютВосемь белгородских семей будут судиться за комнаты в общежитии «Цитробела»Евгений Савченко оценил ремонт в 55-летнем общежитии новооскольского колледжа
#Новости#Белгородский госуниверситет#Общежитие#Арина Тучак#Город
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии
Сегодня, 09:59
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора
Сегодня, 09:03