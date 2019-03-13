Под Губкином обустраивают новое кладбище

Строительство нового кладбища обойдётся бюджету городского округа в 31 483 572 рубля. Это начальная (максимальная) цена контракта. Финансирование разделено на два этапа: в текущем году подрядчик получит 9 759 907,32 руб., в следующем − 21 723 664,68 руб. Срок выполнения работ обозначен до 1 июня 2020 года.