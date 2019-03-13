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Posted 13 марта 2019, 06:20

Published 13 марта 2019, 06:20

Modified 20 августа 2024, 00:41

Updated 20 августа 2024, 00:41

Под Губкином обустраивают новое кладбище

Под Губкином обустраивают новое кладбище

13 марта 2019, 06:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Строительство
Погост разместят в районе автодороги Короча – Губкин – граница Курской области.

Для погребения усопших выделяют 364,5 тысячи кв. м. Кладбище разобьют на 42 сектора и четыре отдельные зоны, где будут производиться захоронения почётных граждан, детей, неустановленных лиц.

Рядом с погостом разместится большая автостоянка на 600 машин.

На территории необходимо провести земляные работы, проложить автомобильные дороги, установить дорожные знаки, выполнить благоустройство.

Строительство нового кладбища обойдётся бюджету городского округа в 31 483 572 рубля. Это начальная (максимальная) цена контракта. Финансирование разделено на два этапа: в текущем году подрядчик получит 9 759 907,32 руб., в следующем − 21 723 664,68 руб. Срок выполнения работ обозначен до 1 июня 2020 года.

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