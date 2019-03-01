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Posted 1 марта 2019, 08:20

Published 1 марта 2019, 08:20

Modified 20 августа 2024, 01:36

Updated 20 августа 2024, 01:36

Белгородская область вложит почти миллиард рублей в систему водоснабжения

Белгородская область вложит почти миллиард рублей в систему водоснабжения

1 марта 2019, 08:20
Фото: Елена Чурилова. Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Строительство
Строительство и реконструкция объектов системы водоснабжения на территории региона обойдётся в круглую сумму для местного бюджета.

В постановлении правительства области говорится о выделении АО «Белгородский водоканал» в 2019 году бюджетных инвестиций в размере 929,6 млн рублей. Эти деньги компания должна потратить на строительство новых и ремонт действующих систем водоснабжения и водоотведения. Документ подписан главой региона Евгением Савченко.

Все работы должны быть завершены в течение этого года. Общий объём инвестиций составляет 1,1 млрд рублей, из которых 185,9 млн – собственные и кредитные средства водоканала. Дороже всего обойдётся комплексная реконструкция очистных сооружений Белгорода – работы оцениваются в 130 млн рублей.

Также областное правительство собирается заключить с Белгородским водоканалом единое концессионное соглашение на 15 лет. Документ предусматривает выделение примерно 17,5 млрд рублей на весь комплекс объектов водоснабжения и водоотведения в регионе, находящихся в госсобственности.

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#Новости#Экономика#Строительство#Инвестиции#Водоснабжение#Белводоканал
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