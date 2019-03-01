Белгородская область вложит почти миллиард рублей в систему водоснабжения

Все работы должны быть завершены в течение этого года. Общий объём инвестиций составляет 1,1 млрд рублей, из которых 185,9 млн – собственные и кредитные средства водоканала. Дороже всего обойдётся комплексная реконструкция очистных сооружений Белгорода – работы оцениваются в 130 млн рублей.