Белгородская область вложит почти миллиард рублей в систему водоснабжения

Posted 1 марта 2019, 08:20
Published 1 марта 2019, 08:20
Modified 20 августа 2024, 01:36
Updated 20 августа 2024, 01:36
В постановлении правительства области говорится о выделении АО «Белгородский водоканал» в 2019 году бюджетных инвестиций в размере 929,6 млн рублей. Эти деньги компания должна потратить на строительство новых и ремонт действующих систем водоснабжения и водоотведения. Документ подписан главой региона Евгением Савченко.
Все работы должны быть завершены в течение этого года. Общий объём инвестиций составляет 1,1 млрд рублей, из которых 185,9 млн – собственные и кредитные средства водоканала. Дороже всего обойдётся комплексная реконструкция очистных сооружений Белгорода – работы оцениваются в 130 млн рублей.
Также областное правительство собирается заключить с Белгородским водоканалом единое концессионное соглашение на 15 лет. Документ предусматривает выделение примерно 17,5 млрд рублей на весь комплекс объектов водоснабжения и водоотведения в регионе, находящихся в госсобственности.