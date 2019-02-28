bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля 2019, 09:41

Published 28 февраля 2019, 09:41

Modified 20 августа 2024, 00:40

Updated 20 августа 2024, 00:40

ФСБ поймала группу «чёрных копателей» в Белгородской области

ФСБ поймала группу «чёрных копателей» в Белгородской области

28 февраля 2019, 09:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ФСБ
Сотрудники ФСБ совместно с региональным УМВД пресекли деятельность группы «чёрных копателей», которые участвовали в нелегальных раскопках в местах боёв времён Великой Отечественной войны.

Восемь жителей Белгородской области организовали канал сбыта оружия и боеприпасов, найденных в ходе раскопок. Два главаря попались при попытке продажи пистолета-пулемёта «Шпагина», пистолета «Браунинг» и 1 тыс. патронов.

Всего у группы нашли 12 автоматов, пистолетов, карабинов и ружей, две гранаты, свыше 5 кг пороха, около 2 тыс. боеприпасов и различных частей оружия.

В собственной мастерской преступники занимались усовершенствованием найденного вооружения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по нескольким статьям, уточняет РИА «Новости». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, ранее приобретавших оружие у задержанных.

Материалы по теме
ФСБ пресекла деятельность экстремистов в Белгородской областиЗа атаку на сайт ФСБ хакер из Белгорода заплатит штрафЕвгений Савченко назвал визит ФСБ в белгородский агрохолдинг плановым
#Новости#Происшествия#Оружие#ФСБ#Боеприпасы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика