ФСБ поймала группу «чёрных копателей» в Белгородской области

Posted 28 февраля 2019, 09:41
Published 28 февраля 2019, 09:41
Modified 20 августа 2024, 00:40
Updated 20 августа 2024, 00:40
Восемь жителей Белгородской области организовали канал сбыта оружия и боеприпасов, найденных в ходе раскопок. Два главаря попались при попытке продажи пистолета-пулемёта «Шпагина», пистолета «Браунинг» и 1 тыс. патронов.
Всего у группы нашли 12 автоматов, пистолетов, карабинов и ружей, две гранаты, свыше 5 кг пороха, около 2 тыс. боеприпасов и различных частей оружия.
В собственной мастерской преступники занимались усовершенствованием найденного вооружения.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по нескольким статьям, уточняет РИА «Новости». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, ранее приобретавших оружие у задержанных.