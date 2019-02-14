Евгений Савченко назвал визит ФСБ в белгородский агрохолдинг плановым

На форуме РИФ-2019 Евгений Савченко объяснил ТАСС, чем вызваны проверки в белгородском агрохолдинге. По сведениям губернатора, это плановое мероприятие. Силовики и налоговики проверяли площадки «Русагро» не только в Белгородской области (таких здесь 24), но и в других регионах. Во всех подразделениях работает Следственный комитет.