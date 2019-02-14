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Posted 14 февраля 2019, 13:27

Published 14 февраля 2019, 13:27

Modified 20 августа 2024, 00:27

Updated 20 августа 2024, 00:27

Евгений Савченко назвал визит ФСБ в белгородский агрохолдинг плановым

Евгений Савченко назвал визит ФСБ в белгородский агрохолдинг плановым

14 февраля 2019, 13:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ФСБ
13 февраля сотрудники службы безопасности и налоговики пришли с проверкой в «Русагро».

На форуме РИФ-2019 Евгений Савченко объяснил ТАСС, чем вызваны проверки в белгородском агрохолдинге. По сведениям губернатора, это плановое мероприятие. Силовики и налоговики проверяли площадки «Русагро» не только в Белгородской области (таких здесь 24), но и в других регионах. Во всех подразделениях работает Следственный комитет.

Проверки в крупных российских агрохолдингах начались 13 февраля. ФНС и ФСБ ищут неплательщиков налогов и НДС, а также фирмы, не соблюдающие договорённости Хартии в сфере оборота сельхозпродукции.

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#Новости#Общество#Агрохолдинг#Евгений Савченко#Проверки#ФСБ#Русагро
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