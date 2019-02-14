Евгений Савченко назвал визит ФСБ в белгородский агрохолдинг плановым

Posted 14 февраля 2019, 13:27
Published 14 февраля 2019, 13:27
Modified 20 августа 2024, 00:27
Updated 20 августа 2024, 00:27
На форуме РИФ-2019 Евгений Савченко объяснил ТАСС, чем вызваны проверки в белгородском агрохолдинге. По сведениям губернатора, это плановое мероприятие. Силовики и налоговики проверяли площадки «Русагро» не только в Белгородской области (таких здесь 24), но и в других регионах. Во всех подразделениях работает Следственный комитет.
Проверки в крупных российских агрохолдингах начались 13 февраля. ФНС и ФСБ ищут неплательщиков налогов и НДС, а также фирмы, не соблюдающие договорённости Хартии в сфере оборота сельхозпродукции.