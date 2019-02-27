Ямочный ремонт начали на улицах Белгорода

Белгорблагоустройство выполнило работы на 656,5 м² дорог, подрядчики отремонтировали 423 м² аварийных участков. Всего с начала зимы починили 58 улиц, в числе которых Щорса, Губкина, Железнодорожная, Мичурина, проспект Б. Хмельницкого.