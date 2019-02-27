Ямочный ремонт начали на улицах Белгорода

Posted 27 февраля 2019, 14:22
Published 27 февраля 2019, 14:22
Modified 20 августа 2024, 05:44
Updated 20 августа 2024, 05:44
Белгорблагоустройство выполнило работы на 656,5 м² дорог, подрядчики отремонтировали 423 м² аварийных участков. Всего с начала зимы починили 58 улиц, в числе которых Щорса, Губкина, Железнодорожная, Мичурина, проспект Б. Хмельницкого.
Работы продолжаются круглосуточно. Дороги ремонтируют рабочие МБУ «Управление Белгорблагоустройство». Ямы заливают асфальтобетонным составом. Такая смесь содержит много битума, поэтому она устойчива к влаге и низким температурам.
При температуре около +5 °C ямы будут заливать плотной асфальтобетонной смесью. Если столбик термометра поднимется, к работам привлекут дорожный ремонтёр MADPATCHER.