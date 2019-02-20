Законы успешной беременности назвали медики в Белгороде

Это индивидуальные моменты, потому что не у всех есть соматические заболевания, не у всех есть тромбофилические риски. Абсолютно для всех важно, чтобы были достаточные клинико-биологические эффекты прогестерона. Прогестерон называют гормоном беременности, если его не будет достаточно во время беременности, то многие моменты могут стать неблагополучными.Наталия Аганезова, профессор кафедры акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург)