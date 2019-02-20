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Законы успешной беременности назвали медики в Белгороде

20 февраля 2019, 13:01
Фото: pixabay.com
Каких рекомендаций врача нужно придерживаться, чтобы избежать патологий, говорили сегодня, 20 февраля, на конференции по междисциплинарным вопросам женского здоровья.

Наталия Аганезова, профессор кафедры акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова из Санкт-Петербурга, рассказала, какие есть постулаты, которых имеет смысл придерживаться, чтобы обеспечить успешный исход беременности.

Мы будем говорить, как помочь нашим прекрасным женщинам реализовать свою репродуктивную функцию. Все мы заинтересованы в том, чтобы у женщины наступила желанная беременность, чтобы она закончилась благополучно для матери и плода.Наталия Аганезова, профессор кафедры акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Так, эксперты ВОЗ рекомендуют всем без исключения женщинам, планирующим беременность, отказаться от табакокурения и употребления алкоголя. Исключить горячительное нужно от зачатия до завершения беременности, так как не известны безопасные дозы алкоголя. Помимо этого, следует придерживаться рекомендаций гинеколога.

Одним из необходимых благополучных условий является нормоценоз урогенитального тракта. На протяжении всей беременности медики следят за соматическим здоровьем матери, отсутствием тромбофилических рисков или занимаются их выявлением. Корректируют такие риски гематологи.

Это индивидуальные моменты, потому что не у всех есть соматические заболевания, не у всех есть тромбофилические риски. Абсолютно для всех важно, чтобы были достаточные клинико-биологические эффекты прогестерона. Прогестерон называют гормоном беременности, если его не будет достаточно во время беременности, то многие моменты могут стать неблагополучными.Наталия Аганезова, профессор кафедры акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург)

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