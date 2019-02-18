В выходные в Белгородской области поймали за рулём восемь водителей, лишённых прав

Так, от управления отстранены 28 человек – их поймали за рулём в нетрезвом виде, некоторые из них отказались от медицинского освидетельствования. Причём восемь водителей уже были лишены прав за другие нарушения, а в отношении четырёх решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения.