В выходные в Белгородской области поймали за рулём восемь водителей, лишённых прав

Posted 18 февраля 2019, 10:56
Published 18 февраля 2019, 10:56
Modified 20 августа 2024, 03:12
Updated 20 августа 2024, 03:12
Так, от управления отстранены 28 человек – их поймали за рулём в нетрезвом виде, некоторые из них отказались от медицинского освидетельствования. Причём восемь водителей уже были лишены прав за другие нарушения, а в отношении четырёх решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения.
Пешеходам на зебре не уступил 131 автолюбитель. К слову, 168 материалов составлено в отношении самих пешеходов – именно столько пыталось перейти дорогу в неположенном месте. За отсутствие световозвращающих элементов наказаны 13 человек, а за нарушение правил перевозки детей – 64 водителя.
Сильная тонировка обернулась штрафом для 155 владельцев машин. Выезд на встречную полосу закончился для восьми человек разбирательством с автоинспекторами, сообщили в областном управлении ГИБДД.