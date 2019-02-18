bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2019, 10:56

Published 18 февраля 2019, 10:56

Modified 20 августа 2024, 03:12

Updated 20 августа 2024, 03:12

В выходные в Белгородской области поймали за рулём восемь водителей, лишённых прав

В выходные в Белгородской области поймали за рулём восемь водителей, лишённых прав

18 февраля 2019, 10:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Минувшие выходные оказались богаты на нарушителей дорожного движения – с вечера 15 февраля автоинспекторы выписали около 1,5 тыс. протоколов.

Так, от управления отстранены 28 человек – их поймали за рулём в нетрезвом виде, некоторые из них отказались от медицинского освидетельствования. Причём восемь водителей уже были лишены прав за другие нарушения, а в отношении четырёх решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения.

Пешеходам на зебре не уступил 131 автолюбитель. К слову, 168 материалов составлено в отношении самих пешеходов – именно столько пыталось перейти дорогу в неположенном месте. За отсутствие световозвращающих элементов наказаны 13 человек, а за нарушение правил перевозки детей – 64 водителя.

Сильная тонировка обернулась штрафом для 155 владельцев машин. Выезд на встречную полосу закончился для восьми человек разбирательством с автоинспекторами, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Материалы по теме
Водитель КамАЗа угодил в кювет на трассе в Белгородской областиВодители «Яндекс.Такси» в Белгороде требуют повышения стоимости поездкиДва УАЗика столкнулись под Белгородом, водители погибли
#Новости#Происшествия#Гибдд#Выходные#Пешеходы#Тонировка#Пьяные водители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика