Как изменились цены на жильё в Белгородской области за 18 лет

Posted 11 февраля 2019, 10:57
Published 11 февраля 2019, 10:57
Modified 20 августа 2024, 01:05
Updated 20 августа 2024, 01:05
Так, 18 лет назад один квадратный метр в типовой квартире в Белгородской области стоил почти 5 тыс. рублей. Жильё улучшенного качества оценивалось даже дешевле – 4,7 тыс. за «квадрат». Этот же показатель для квартир низкого качества составлял 4,6 тыс. рублей.
Резкий рост начался с 2006 года: с 13,9 тыс. за «квадрат» в типовой квартире цена подскочила до 19,3 тыс., а через два года – до 34,9 тыс. Квартиры улучшенного качества тоже не отставали – с 25,7 тыс. в 2006-м до 41,6 тыс. в 2008-м.
По итогам минувшего года цена одного квадратного метра типового жилья составила 48 тыс. рублей, квартиры улучшенного качества – 50,8 тыс. Получается, что за 18 лет цена «квадрата» в Белгородской области выросла почти в десять раз.