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Posted 11 февраля 2019, 10:57

Published 11 февраля 2019, 10:57

Modified 20 августа 2024, 01:05

Updated 20 августа 2024, 01:05

Как изменились цены на жильё в Белгородской области за 18 лет

Как изменились цены на жильё в Белгородской области за 18 лет

11 февраля 2019, 10:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Белгородстат решил выяснить, как изменились цены на вторичном рынке жилья с 2000 года.

Так, 18 лет назад один квадратный метр в типовой квартире в Белгородской области стоил почти 5 тыс. рублей. Жильё улучшенного качества оценивалось даже дешевле – 4,7 тыс. за «квадрат». Этот же показатель для квартир низкого качества составлял 4,6 тыс. рублей.

Резкий рост начался с 2006 года: с 13,9 тыс. за «квадрат» в типовой квартире цена подскочила до 19,3 тыс., а через два года – до 34,9 тыс. Квартиры улучшенного качества тоже не отставали – с 25,7 тыс. в 2006-м до 41,6 тыс. в 2008-м.

По итогам минувшего года цена одного квадратного метра типового жилья составила 48 тыс. рублей, квартиры улучшенного качества – 50,8 тыс. Получается, что за 18 лет цена «квадрата» в Белгородской области выросла почти в десять раз.

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#Новости#Экономика#Квартиры#Белгородстат
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