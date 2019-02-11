Как изменились цены на жильё в Белгородской области за 18 лет

Резкий рост начался с 2006 года: с 13,9 тыс. за «квадрат» в типовой квартире цена подскочила до 19,3 тыс., а через два года – до 34,9 тыс. Квартиры улучшенного качества тоже не отставали – с 25,7 тыс. в 2006-м до 41,6 тыс. в 2008-м.