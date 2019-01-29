«Почта России» завершила создание объединённого центра обработки данных

Posted 29 января 2019, 10:45
Published 29 января 2019, 10:45
Modified 20 августа 2024, 00:26
Updated 20 августа 2024, 00:26
Его создание позволит предприятию более активно использовать большие массивы данных, а также продолжить внедрение технологий на базе искусственного интеллекта. В перспективе «Почта России» рассматривает открытие дата-центра в восточной части страны.
Согласно условиям проекта, один из предоставленных «Почте России» дата-центров должен находиться в Москве, а другой – за пределами столичного региона. В соответствии с этим объединённая вычислительная инфраструктура создана на базе принадлежащего «АйТеко» дата-центра «ТрастИнфо» (Москва) и ЦОД «Ростелеком» в Адлере. Проект состоял из двух этапов: в 2017 году совместная команда «АйТеко» и «Ростелекома» развернула вычислительные ресурсы в московском дата-центре, а в 2018 году – на площадке в Адлере.
В этом проекте «Ростелеком» применил многолетний опыт сотрудничества с «Почтой России» по созданию современной телекоммуникационной инфраструктуры. Участие в создании объединённого дата-центра позволило вывести ИТ-инфраструктуру крупнейшего логистического оператора России на новый уровень, соответствующий текущим задачам и стратегии развития.Михаил Изотов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Ростелеком»
Был проведён полный комплекс работ – от разработки концепции до подготовки необходимых мощностей и переноса части ИТ-систем «Почты России» на новые серверы. В ходе проекта также были разработаны каналы взаимодействия и передачи данных между ЦОДами, предоставлены стойко-места для размещения оборудования заказчика, проведена интеграция с главным информационно-вычислительным центром «Почты России» в Москве, а также с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и другими информационными ресурсами.
Объём обрабатываемых «Почтой России» данных демонстрирует устойчивый рост вместе с объёмом бизнеса предприятия. В 2018 году он увеличится более чем на 30 %, до 16 петабайт. Вопрос диверсификации дата-центров важен не только потому, что существующие мощности необходимо резервировать. В столичном регионе высокий спрос на услуги ЦОДов, и конкуренция за стойко-места достаточно серьёзная. Развитие инфраструктуры даст нам возможность использовать инструменты big data в своей работе.Сергей Емельченков, заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и новым продуктам
Использование двух дата-центров позволило «Почте России» создать инфраструктуру для размещения критически важных информационных систем в разных регионах страны для обеспечения географической отказоустойчивости. На основе данной инфраструктуры «Почта России» продолжит работы по резервированию ключевых сервисов по управлению логистикой и предоставлению услуг населению. Оба ЦОДа, задействованных в проекте, обладают высокой транспортной доступностью и резервом мощностей для реализации дальнейших планов «Почты России» по развитию цифровой инфраструктуры.
Проект для «Почты России» подтвердил эффективность подхода «АйТеко» к созданию масштабных, высоконагруженных ИТ-инфраструктур – основы работы крупнейших российских предприятий. Создан под ключ надёжный, легко масштабируемый программно-аппаратный комплекс, который позволит «Почте России» использовать современные технологии для расширения ассортимента услуг и развития новых бизнес-направлений.Артём Спинул, директор по работе с ключевыми клиентами ГК «АйТеко»