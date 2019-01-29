«Почта России» завершила создание объединённого центра обработки данных

Согласно условиям проекта, один из предоставленных «Почте России» дата-центров должен находиться в Москве, а другой – за пределами столичного региона. В соответствии с этим объединённая вычислительная инфраструктура создана на базе принадлежащего «АйТеко» дата-центра «ТрастИнфо» (Москва) и ЦОД «Ростелеком» в Адлере. Проект состоял из двух этапов: в 2017 году совместная команда «АйТеко» и «Ростелекома» развернула вычислительные ресурсы в московском дата-центре, а в 2018 году – на площадке в Адлере.