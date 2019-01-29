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Posted 29 января 2019, 13:04

Published 29 января 2019, 13:04

Modified 20 августа 2024, 01:05

Updated 20 августа 2024, 01:05

Дороги за 2 млрд рублей отремонтируют в Белгородской области в 2019 году

Дороги за 2 млрд рублей отремонтируют в Белгородской области в 2019 году

29 января 2019, 13:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Капремонт
В порядок приведут трассы в Старом Осколе, Ракитянском, Ровеньском и других районах.

На капитальный ремонт областные власти выделили 2 млрд 57 млн рублей. Работы пройдут на 25 проблемных дорогах Белгородской области.

Так, в список попали Северо-Восточный и Северо-Западный обходы Белгорода, трасса Солдатское – Архангельское в Старом Осколе, участок дороги «Крым» в Ракитянском районе.

Кроме того, ремонтировать дорожное полотно будут в Прохоровском, Красногвардейском, Волоконовском, Ровеньском районах, в Новом Осколе, Шебекинском и Валуйском городских округах.

Итоги участия в тендерах подведут с 18 по 28 февраля. По плану первые участки должны отремонтировать к июлю 2019 года, последние – к ноябрю, сообщает Rostender.info.

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