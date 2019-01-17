Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей

В новогодние праздники клиенты компании активно путешествовали за рубеж, а иностранные гости в России скачали в два раза больше интернет-трафика, чем годом ранее.
Число клиентов оператора, выехавших на новогодние праздники за пределы России, увеличилось на 55 %. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и челябинцы, вместе посетившие 156 стран. Абоненты Tele2, которые наиболее часто отправлялись в экзотические страны, также оказались жителями этих регионов.
Четверть абонентов Tele2, которые покинули в новогодние праздники Россию, посетили Белоруссию и Финляндию. Третье место в рейтинге популярных направлений занял Таиланд – количество посетивших эту страну клиентов выросло на 40 % по сравнению с прошлым годом. Белгородские абоненты Tele2 в праздничные каникулы активнее всего путешествовали во Францию, Италию и Таиланд. Также в число популярных стран вошли Белоруссия, Финляндия и Швеция. Самыми экзотическими направлениями для зимних путешествий среди белгородских клиентов стали такие уголки мира, как Мальдивы, Ангола и Мексика.
Голосовой трафик абонентов Tele2 за границей показал рост на 20 % год к году. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объём передачи данных за границей увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты оператора из Белгорода в праздничные дни поддержали общую тенденцию – потребление мобильного интернет-трафика в поездках выросло в 2,5 раза.
Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: за 2018 год Tele2 увеличила список стран действия услуги до 117. Теперь опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах Карибского бассейна. Также в декабре оператор запустил услугу в Вилья-лас-Эстрельяс – одной из двух деревень Антарктиды с постоянным населением.
Интернет-трафик во входящем роуминге также показал практически двукратный рост год к году. Самыми популярными среди иностранцев городами стали Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодар, Челябинск и Смоленск.