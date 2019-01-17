Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей

Голосовой трафик абонентов Tele2 за границей показал рост на 20 % год к году. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объём передачи данных за границей увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты оператора из Белгорода в праздничные дни поддержали общую тенденцию – потребление мобильного интернет-трафика в поездках выросло в 2,5 раза.