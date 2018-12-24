Tele2 запускает безлимитный интернет в Антарктиде

Казалось бы, зачем в Антарктиде роуминг? Однако наши отчёты по роуминговой активности абонентов порой не могут не удивлять. Значительная часть абонентов Tele2 – это молодая и активная аудитория, которая любит экстремальные виды спорта и необычные путешествия. Эти клиенты добираются и до камчатских сопок, и до исландского Торсхавна. Ничто не мешает путешественнику-мечтателю наметить следующим пунктом назначения поселение Вилья-лас-Эстрельяс, где, кстати, когда-то побывал великий Стивен Хокинг. И когда это удивительное событие произойдёт, нашему абоненту будут доступны услуги Tele2.Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2