Торговый центр загорелся на Михайловском шоссе в Белгороде

Это не единственный пожар за минувшие сутки. Так, 10 января около 05:55 в посёлке Пролетарском Ракитянского района горел жилой дом. Огонь охватил кровлю, которая позже обрушилась. С пламенем пожарные боролись около часа, причины возгорания пока неизвестны.