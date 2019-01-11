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Торговый центр загорелся на Михайловском шоссе в Белгороде

11 января 2019, 08:33
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Предварительная причина пожара – поджог магазина неизвестными лицами.

Торгово-офисный центр на Михайловском шоссе загорелся в ночь на 11 января: около 02:42 здесь вспыхнул магазин.

Инцидент произошёл в двухэтажном торгово-офисном здании. Пожар в магазине «Американский тягач» повредил мебель и вещи на площади 8 кв. м, на его тушение ушло около получаса. Точный размер ущерба пока не называется.

Это не единственный пожар за минувшие сутки. Так, 10 января около 05:55 в посёлке Пролетарском Ракитянского района горел жилой дом. Огонь охватил кровлю, которая позже обрушилась. С пламенем пожарные боролись около часа, причины возгорания пока неизвестны.

В 20:01 этого же дня на ул. Садовой в селе Новая Таволжанка Шебекинского горокруга загорелась кирпичная баня. Пожар возник из-за нарушений правил безопасности при использовании печей, от огня пострадали внутренняя отделка помещения, вещи и мебель на площади 7 кв. м.

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#Новости#Торговый центр#Пожар#Михайловское шоссе#Ракитянский район#Баня#Магазин#Новая таволжанка#Поджог#Голосование по Конституции#Происшествия
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