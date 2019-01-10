Правила благоустройства в Белгороде: замечания не учли, но ещё пять метров убрали

Публичные слушания по этому вопросу проходили в мэрии Белгорода 17 декабря. Ещё раньше после претензий прокуратуры проект отправили на доработку. Но к слушаниям только уменьшили расстояние с 30 до 15 метров. После метраж ещё сократили – в заключении администрации по результатам слушаний «зона обслуживания» должна быть в пределах 10 метров от границы участка.