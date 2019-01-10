Правила благоустройства в Белгороде: замечания не учли, но ещё пять метров убрали

Белгородские власти продвигают решение о том, чтобы уборку муниципальной территории вокруг многоквартирных домов и вокруг участков ИЖС оплачивали собственники жилья. Департамент городского хозяйства предложил расширить прилегающую территорию для МКД до 30 метров от границы земельного участка, а для частных домов – до 15 метров.
Публичные слушания по этому вопросу проходили в мэрии Белгорода 17 декабря. Ещё раньше после претензий прокуратуры проект отправили на доработку. Но к слушаниям только уменьшили расстояние с 30 до 15 метров. После метраж ещё сократили – в заключении администрации по результатам слушаний «зона обслуживания» должна быть в пределах 10 метров от границы участка.
Депутат горсовета Екатерина Клоповская рассказала «Ъ-Черноземье», что мэрия пошла на некоторые уступки – к примеру, убрала из обязанностей обслуживать ливневые колодцы. Новую версию проекта правил благоустройства Белгорода должны опубликовать до 29 января, когда пройдёт очередная сессия горсовета.
Фракция КПРФ подала заявку на митинг против новых правил благоустройства, сообщила Клоповская. Он планируется на 20 января.
Напомним, что по пункту 13 проекта правил благоустройства наводить санитарный порядок, вывозить мусор, подметать тротуары, косить и сгребать траву, удалять сорняки, вывозить траву, листья, снег, а также посыпать тротуары противогололёдными материалами, поливать деревья и кустарники, убирать засохшие деревья высотой до трёх метров и кустарники должны собственники жилья.
На публичных слушаниях жители Белгорода и часть депутатского корпуса выразили недовольство новым проектом. Руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин отметил, что, по расчётам мэрии, стоимость комплексной уборки за десять соток прилегающей территории обойдётся в 404 рубля 9 копеек, а зимой – в 486 рублей 24 копейки. Это цены в расчёте на год.