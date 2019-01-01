Антон Бондарев: Горбольницу №1 ждёт «генеральная уборка»

В первой больнице пока ситуация не самая радужная, мы будем над этим работать. В первую очередь возьмёмся за приёмное отделение, вообще в целом за генеральную уборку – вымыть всю больницу, вычистить и организовать правильную работу приёмного отделения, отделений хирургических, терапевтических профилей. Важен и контрольно-пропускной режим. 28 декабря я отменил бахилы: больницу больше не надо посещать с ними, не надо заставлять пациентов покупать их и так далее…