Антон Бондарев: Горбольницу №1 ждёт «генеральная уборка»

Горбольницы №1 и №2 Белгорода объединяют в единую больницу скорой медицинской помощи, которая будет работать на областной центр и ещё десять районов области. Стационарные отделения первой городской больницы продолжат работу в составе второй горбольницы.
Корреспондент ИА «Бел.Ру» узнал из первых уст, изменится ли что-то в этой связи для белгородцев.
Антон Бондарев: Объединение станет положительным моментом для лечебного процесса в целом, это ощутят на себе пациенты. Почему? Сейчас две крупные больницы дежурят, делят ургентные дни между собой: одна – четыре дня, другая – три. И иногда пациентов с патологией при отсутствии направления в учреждении вынуждены перенаправлять в другую больницу. Что не есть правильно.
Корр.: Будет по-другому?
Да. В ближайшее время мы изменим подходы и технологии в лечебном процессе и вообще в оказании помощи пациентам. Постараемся несмотря ни на что поменять условия. И будем думать о переезде хирургических направлений на базу второй городской больницы.
Когда это случится?
Думаю, это будет апрель-май. До июня мы должны закончить перевод хирургических отделений в больницу №2.
Пациенты от этого не пострадают?
Что касается приёма пациентов, ещё раз повторю, на них это никак не скажется. Ничего не меняется, ничего не отменяется. Пока мы работаем в прежнем режиме – все праздничные и выходные дни, а также в ближайший месяц.
Многие переживают, что сократится число мест.
Койки не сократятся. Есть нормативы по количеству коек на тысячу населения. Соответственно, при объединении число коек останется в том же объёме. Врачей и других специалистов тоже не станет меньше. Помощь будет оказываться всеми силами в том же приёмном отделении.
Как реорганизация скажется на качестве лечения?
Лечебный процесс должен только улучшиться. Пациенты получат такое же профессиональное лечение, как и раньше. От того, что будет одно юридическое лицо, должно повыситься и качество лечения.
Что даёт перенос отделений во вторую больницу?
Вторая городская больница инфраструктурно выглядит лучше, оснащение достойное, пациенты получают квалифицированную своевременную помощь в новом приёмном отделении.
Что ждёт больницу №1?
В первой больнице пока ситуация не самая радужная, мы будем над этим работать. В первую очередь возьмёмся за приёмное отделение, вообще в целом за генеральную уборку – вымыть всю больницу, вычистить и организовать правильную работу приёмного отделения, отделений хирургических, терапевтических профилей. Важен и контрольно-пропускной режим. 28 декабря я отменил бахилы: больницу больше не надо посещать с ними, не надо заставлять пациентов покупать их и так далее…
Нагрузка на врачей серьёзная?
Не забывайте, что врачи – тоже люди, они тоже устают. Когда пациенты приходят с такими проблемами, как «пальчик болит» или «что-то голова побаливает», а не идут с этим в поликлинику, это серьёзно нагружает приёмное отделение, врачам работать тяжело. Они должны в первую очередь оказать помощь тяжело больным людям.
В новом году пожелаете белгородцам здоровья?
Пожелаю всем добра, счастья, любви. Как я всегда говорю – просто радоваться каждому дню и любить друг друга. Ну и самое главное – беречь своё здоровье, посещать семейного врача или поликлинику. А если, не дай бог, потребуется помощь узких специалистов или госпитализация, можете быть уверены – в больнице вам помогут.
Напомним, весной этого года в рамках проекта «Один день с…» главный редактор ИА «Бел.Ру» провела один рабочий день с Антоном Бондаревым в городской больнице №2.