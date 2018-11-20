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7,5 тонны продуктов забраковал белгородский Роспотребнадзор

20 ноября 2018, 15:10
О промежуточных итогах работы ведомства в 2018 году рассказала руководитель Елена Оглезнева.

Плотный контроль

По её словам, по микробиологическим показателям неудовлетворительными пробы оказываются чаще в отдельных группах продукции. Это, прежде всего, птицеводческая и мясная продукция. В этих сегментах доля «плохих» проб достигает 8 %.

По физико-химическим показателям удельный вес неудовлетворительных проб со временем снижается. В 2016 году количество выбракованных проб составляло 5,1 %, в 2018-м этот показатель составляет 3,6 %.

Фальсификация у нас выявлена при достаточно плотном контроле. Исследуется большое количество образцов. Фальсифицированная продукция была выявлена только в 37 случаях. Елена Оглезнева, руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области

Также специалисты Роспотребнадзора в 2018 году забраковали 158 партий пищевой продукции. Общий объём – 7 524 кг. По преимуществу это молоко и молочная продукция – 38,3 %. Были забракованы партии птицеводческой, мясной, рыбной, плодоовощной продукции.

Дети

Елена Оглезнева
Фото: Сергей Егоров/бел.Ру

Глава регионального ведомства подчеркнула, что особое внимание сотрудники областного управления Роспотребнадзора уделяют контролю качества продуктов в детских учреждениях. По микробиологическим показателям в этой сфере было выявлено менее 1 % несоответствий.

Эти данные коррелируются со снижением количества случаев регистрации групповой заболеваемости в организованных детских коллективах, связанных с пищевым фактором передачи. Елена Оглезнева, руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области

По словам Елены Оглезневой, в 2017 году в Белгородской области не было отмечено ни одного случая детской заболеваемости, связанного с пищевым фактором.

За пределами

В детских и подростковых организациях на фальсификат белгородский Роспотребнадзор проверил 120 отобранных проб. Удельный вес несоответствий составил 5,8 %. Забракованы были семь образцов. Вся эта продукция была произведена за пределами Белгородской области. Предприятия-изготовители находятся в Тверской, Брянской, Костромской, Московской областях и Республике Беларусь.

Штрафы

Если представители Роспотребнадзора находят недоброкачественные или фальсифицированные продукты в детских учреждениях, в отношении производителей проводится проверка. Затем на виновных лиц налагаются административные санкции. В течение десяти месяцев 2018 года таких штрафов было наложено на общую сумму 296 тыс. рублей. С реализации был снят фальсификат общим объёмом 50 кг.

Напомним, что в 2018 году в Крыму была найдена молочка, подделанная под произведённую в Белгородской области. Периодически не проходит проверку на качество и продукция, поставляемая в белгородские школы. Иногда предприятия-изготовители оказываются фантомными.

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