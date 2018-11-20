7,5 тонны продуктов забраковал белгородский Роспотребнадзор

Если представители Роспотребнадзора находят недоброкачественные или фальсифицированные продукты в детских учреждениях, в отношении производителей проводится проверка. Затем на виновных лиц налагаются административные санкции. В течение десяти месяцев 2018 года таких штрафов было наложено на общую сумму 296 тыс. рублей. С реализации был снят фальсификат общим объёмом 50 кг.