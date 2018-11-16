Результаты кадастровой оценки сельхозучастков в 2018 году обсудили депутаты облдумы

С докладом перед депутатами выступила директор ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» Наталья Чуева. Она рассказала, что в этом году специалисты оценили более 150 тысяч участков сельхозназначения, в том числе земли лесного и водного фондов.