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Результаты кадастровой оценки сельхозучастков в 2018 году обсудили депутаты облдумы

16 ноября 2018, 14:07
Фото: Белгородская областная Дума
Предварительные итоги подвели на заседании комитетов по бюджету и финансам; по экономике, промышленности и предпринимательству; по АПК и земельным отношениям.

С докладом перед депутатами выступила директор ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» Наталья Чуева. Она рассказала, что в этом году специалисты оценили более 150 тысяч участков сельхозназначения, в том числе земли лесного и водного фондов.

С промежуточными результатами можно ознакомиться на сайтах Центра государственной оценки и Росреестра. Там же указаны рекомендации по расчёту кадастровой стоимости.

На заседании озвучили предварительные суммы налога на участки, исходя из удельного показателя кадастровой стоимости. Так, налог на гектар пашни может составить 375 рублей (11,9 руб./м2 ), гектар кормовых угодий – 113 рублей (3,54 руб./м2).

В среднем 170 рублей налога в год придётся отдать за участок в шесть соток в Белгородской и Старооскольско-Губкинской агломерации. В других районах налог составит 50 рублей в год.

В следующем году кадастровую оценку проведут на объектах промышленности, транспорта, энергетики, связи, а также на особо охраняемых территориях, сообщили в Белгородской областной Думе.

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#Новости#Кадастровая оценка#Депутаты#Белгородская областная Дума#Экономика
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