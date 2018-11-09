Сотрудники Белгородэнерго рассказали полицейским, как уберечь людей от электротравмы

В случае попадания в зону «шагового напряжения» необходимо помнить, что выходить из неё можно только «гусиным шагом», не отрывая ступней от земли, последовательно приставляя пятку одной ноги к носку другой. Водителю большегрузной спецтехники, вдруг оказавшемуся в зоне поражения электротока, чтобы сохранить жизнь, следует оставаться в салоне и сразу связаться с энергетиками по телефону прямой линии ПАО «МРСК Центра» 13-50 для обесточивания сети.