Сотрудники Белгородэнерго рассказали полицейским, как уберечь людей от электротравмы

Участие в мероприятии приняли 15 участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних.
В ходе встречи инженер управления производственной безопасности и производственного контроля Белгородэнерго Олеся Курченко рассказала полицейским о типичных причинах несчастных случаев с тяжкими последствиями для здоровья, напомнила об основных правилах электробезопасности и влиянии электрического тока на организм человека. Особое внимание инженер обратила на недопустимость нарушения охранных зон линий электропередачи при проведении погрузо-разгрузочных, строительных и любых других работ, связанных со складированием материалов и разработкой грунта. Подобные факты необходимо незамедлительно пресекать, потому что они могут обернуться крайне негативными последствиями либо закончиться трагедией.
Чаще всего причиной гибели людей становятся неосторожность, безграмотность или жажда наживы. В группе риска — социально неблагонадёжные категории граждан, трудные подростки, рыбаки, водители кранов, манипуляторов, самосвалов. Все они при определённом стечении обстоятельств могут пополнить печальную статистику.Олеся Курченко
В случае попадания в зону «шагового напряжения» необходимо помнить, что выходить из неё можно только «гусиным шагом», не отрывая ступней от земли, последовательно приставляя пятку одной ноги к носку другой. Водителю большегрузной спецтехники, вдруг оказавшемуся в зоне поражения электротока, чтобы сохранить жизнь, следует оставаться в салоне и сразу связаться с энергетиками по телефону прямой линии ПАО «МРСК Центра» 13-50 для обесточивания сети.
Необходимо регулярно напоминать детям о правильном выборе мест для игр — подальше от линий электропередачи и подстанций. К несчастным случаям приводят селфи вблизи энергооборудования, проникновение на территорию энергообъектов, игры на крышах гаражей, где проходят коммуникации, рыбалка, подъём на опоры ЛЭП, запуск в охранной зоне воздушных змеев и радиоуправляемых игрушек.
Как отметил участковый уполномоченный и ПДН ОМВД России по Корочанскому району Евгений Дорошенко, беседа оказалась полезной и информативной: «Мы узнали много нового для себя. Участковые регулярно общаются с жителями района и теперь смогут в случае необходимости предупредить людей об опасности попадания под действие электрического тока и уберечь их от электротравмы».