Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Достижения БелГУ отметили в мировом рейтинге вузов Times Higher Education

9 ноября 2018, 13:50
Фото: пресс-служба НИУ "БелГУ"
В предметной области «Физические науки» университет занял позицию 601-800.
Сюжет
Рейтинг

Всего в рейтинг попали 28 вузов России. Они заняли места во всех четырёх категориях: физические науки, науки о жизни, психология, клинические исследования и охрана здоровья.

26 российских вузов оказались в первой предметной категории, в том числе НИУ «БелГУ». Белгородский госуниверситет попал на строчку 601-800. Это место с ним разделили Дальневосточный федеральный университет, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, РУДН и Уральский федеральный университет.

На церемонии объявления результатов побывала делегация Белгородского госуниверситета во главе с ректором Олегом Полухиным.

Мы гордимся тем, что оказались в числе российских вузов, вошедших в предметный рейтинг «Физические науки». Для нас это ожидаемый результат, так как мы два года подряд входим в топ-100 предметного Шанхайского рейтинга по направлению «Металлургический инжиниринг», а в этом году вошли в институциональный рейтинг агентства Times Higher на позицию 801+. Поздравляю всех коллег и особо хочу отметить, что из 28 вузов, вошедших в рейтинг, 16 являются участниками федерального проекта 5-100. Тем ценнее достижения тех университетов, которые, используя только свои внутренние ресурсы, могут успешно конкурировать с такими вузами.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»

Материалы по теме
НИУ «БелГУ» выиграл областной конкурс с проектом «Бережливый университет»Белгородские вузы вошли в международный рейтинг университетов стран БРИКСЦентр китайского языка и культуры открылся в НИУ «БелГУ»
#Новости#Ниу «белгу»#Рейтинг#Наука
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59