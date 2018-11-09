Достижения БелГУ отметили в мировом рейтинге вузов Times Higher Education

Мы гордимся тем, что оказались в числе российских вузов, вошедших в предметный рейтинг «Физические науки». Для нас это ожидаемый результат, так как мы два года подряд входим в топ-100 предметного Шанхайского рейтинга по направлению «Металлургический инжиниринг», а в этом году вошли в институциональный рейтинг агентства Times Higher на позицию 801+. Поздравляю всех коллег и особо хочу отметить, что из 28 вузов, вошедших в рейтинг, 16 являются участниками федерального проекта 5-100. Тем ценнее достижения тех университетов, которые, используя только свои внутренние ресурсы, могут успешно конкурировать с такими вузами.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»