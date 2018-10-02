Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2018, 14:16

Published 2 октября 2018, 14:16

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

НИУ «БелГУ» выиграл областной конкурс с проектом «Бережливый университет»

2 октября 2018, 14:16
Вуз победил в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на региональном уровне в сфере образования».
Сюжет
Конкурс

Областной конкурс «Лучшая проектная идея − 2018» проводился по 12 номинациям, в конкурсе выбрали восемь победителей по различным направлениям.

В номинации «Лучшая проектная идея для реализации на региональном уровне в сфере образования» победил проект «Бережливый университет», который был разработан сотрудниками НИУ «БелГУ» и ректором Олегом Полухиным. Согласно задумке, бережливые технологии внедряются в образовательную, научную и управленческую деятельность вуза.

Согласно приказу департамента внутренней и кадровой политики, победителей конкурса наградят дипломами и премиями, а лучшие проекты внедрят в учреждениях региона, сообщает пресс-служба вуза.

#Новости#Конкурс#Бережливый университет#Голосование по Конституции#Город
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии
Сегодня, 09:59
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора
Сегодня, 09:03