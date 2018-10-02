НИУ «БелГУ» выиграл областной конкурс с проектом «Бережливый университет»

Posted 2 октября 2018, 14:16
Published 2 октября 2018, 14:16
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Областной конкурс «Лучшая проектная идея − 2018» проводился по 12 номинациям, в конкурсе выбрали восемь победителей по различным направлениям.
В номинации «Лучшая проектная идея для реализации на региональном уровне в сфере образования» победил проект «Бережливый университет», который был разработан сотрудниками НИУ «БелГУ» и ректором Олегом Полухиным. Согласно задумке, бережливые технологии внедряются в образовательную, научную и управленческую деятельность вуза.
Согласно приказу департамента внутренней и кадровой политики, победителей конкурса наградят дипломами и премиями, а лучшие проекты внедрят в учреждениях региона, сообщает пресс-служба вуза.