Tele2 продолжает открывать фирменные салоны в Белгородской области

Компания продолжает расширение монобрендовой розницы и активно вводит в список услуг неоператорские сервисы.
Приоритетным каналом продаж Tele2 по-прежнему остаётся монобрендовая сеть. В фирменных торговых точках оператора каждый клиент может получить качественное обслуживание и полный спектр мобильных услуг. В третьем квартале 2018 года в Белгородской области было открыто три новых монобрендовых салона оператора по адресам:
За третий квартал 2018 года в макрорегионе «Черноземье» открылось 23 новых фирменных торговых точек Tele2: 21 салон и два модуля. В настоящее время жители Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовии могут получить качественное обслуживание в 350 монобрендовых точках оператора.
Большой популярностью в салонах связи Tele2 сегодня пользуются услуги страхования абонентского оборудования, цифровой техники и недвижимого имущества. Кроме того, теперь в фирменных торговых точках оператора клиенты могут совершать денежные переводы, пополнять банковские карты платёжных систем Visa и MasterCard; электронных кошельков QIWI, WebMoney и Yandex. Кроме того, посетителям доступны услуги погашения кредитов, а также покупка авиа- и ж/д билетов.
Наша стратегия развития собственной розничной сети включает не только открытие новых торговых точек, но и постоянное улучшение существующих. Сегодня мы стремимся предлагать своим клиентам современные продукты и услуги, не связанные с мобильной связью, и постоянно расширяем их список. Это позволяет посетителям получать широкий спектр неоператорских сервисов в одном месте и существенно экономить время.Геннадий Рыжков, директор белгородского филиала Tele2
Подробная информация об офисах продаж, действующих на территории Белгородской области, – на официальном сайте tele2.ru.