Tele2 продолжает открывать фирменные салоны в Белгородской области

Большой популярностью в салонах связи Tele2 сегодня пользуются услуги страхования абонентского оборудования, цифровой техники и недвижимого имущества. Кроме того, теперь в фирменных торговых точках оператора клиенты могут совершать денежные переводы, пополнять банковские карты платёжных систем Visa и MasterCard; электронных кошельков QIWI, WebMoney и Yandex. Кроме того, посетителям доступны услуги погашения кредитов, а также покупка авиа- и ж/д билетов.