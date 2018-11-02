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Белгородцы стали пользоваться интернет-магазином Tele2 в три раза активнее

2 ноября 2018, 11:15
Фото: пресс-служба Tele2
Tele2 продолжает развитие канала интернет-продаж.

По сравнению со вторым кварталом 2018 года число приобретённых через цифровой канал SIM-карт увеличилось в три раза.

Интернет-магазин Tele2 работает во всех регионах присутствия оператора. Его посетители могут купить SIM-карты и оборудование, а также оформить заявку на переход в сеть Tele2 с сохранением номера (MNP). Количество онлайн-обращений на подключение к Tele2 по MNP в 2018 году составило 14 % от общего числа заказов в интернет-магазине.

Номерная ёмкость онлайн-канала продаж составляет свыше полумиллиона комбинаций в различных категориях – от обычных до платиновых номеров. Интернет-магазин пользуется высокой популярностью среди белгородцев: за три квартала 2018 года абоненты Tele2 приобрели почти 8 000 SIM-карт онлайн.

В интернет-магазине Tele2 можно также приобрести смартфоны известных брендов и аксессуары для них, USB-модемы и Wi-Fi-роутеры по выгодным ценам. Самыми популярными гаджетами среди пользователей личного кабинета в Белгородской области являются модели Tele2, Samsung и Apple. Также в топ-5 самых популярных брендов входят устройства марок Xiaomi и Huawei.

Для удобства абонентов действует как бесплатная доставка курьером, так и самовывоз из любого монобрендового салона оператора в регионе. Список адресов фирменных торговых точек Tele2 доступен на сайте.

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#Новости#Теле2#Общество
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