Белгородцы стали пользоваться интернет-магазином Tele2 в три раза активнее

Интернет-магазин Tele2 работает во всех регионах присутствия оператора. Его посетители могут купить SIM-карты и оборудование, а также оформить заявку на переход в сеть Tele2 с сохранением номера (MNP). Количество онлайн-обращений на подключение к Tele2 по MNP в 2018 году составило 14 % от общего числа заказов в интернет-магазине.