Белгородцы стали пользоваться интернет-магазином Tele2 в три раза активнее

По сравнению со вторым кварталом 2018 года число приобретённых через цифровой канал SIM-карт увеличилось в три раза.
Интернет-магазин Tele2 работает во всех регионах присутствия оператора. Его посетители могут купить SIM-карты и оборудование, а также оформить заявку на переход в сеть Tele2 с сохранением номера (MNP). Количество онлайн-обращений на подключение к Tele2 по MNP в 2018 году составило 14 % от общего числа заказов в интернет-магазине.
Номерная ёмкость онлайн-канала продаж составляет свыше полумиллиона комбинаций в различных категориях – от обычных до платиновых номеров. Интернет-магазин пользуется высокой популярностью среди белгородцев: за три квартала 2018 года абоненты Tele2 приобрели почти 8 000 SIM-карт онлайн.
В интернет-магазине Tele2 можно также приобрести смартфоны известных брендов и аксессуары для них, USB-модемы и Wi-Fi-роутеры по выгодным ценам. Самыми популярными гаджетами среди пользователей личного кабинета в Белгородской области являются модели Tele2, Samsung и Apple. Также в топ-5 самых популярных брендов входят устройства марок Xiaomi и Huawei.
Для удобства абонентов действует как бесплатная доставка курьером, так и самовывоз из любого монобрендового салона оператора в регионе. Список адресов фирменных торговых точек Tele2 доступен на сайте.