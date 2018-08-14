Роспотребнадзор: в реке Псёл снижено содержание растворённого кислорода

По результатам исследований патогенной микрофлоры, то есть возбудителей инфекционных заболеваний, в водоёме не выявлено. По санитарно-химическим показателям качество воды не соответствовало гигиеническим нормативам по содержанию растворённого кислорода: полученный результат – менее 1,0 мг/ дм³ при норме не менее 4,0 мг/ дм³.