Роспотребнадзор: в реке Псёл снижено содержание растворённого кислорода

Posted 14 августа 2018,, 07:33
Published 14 августа 2018,, 07:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В территориальный отдел белгородского управления Роспотребнадзора в Яковлевском районе обратился глава Череновского сельского поселения Ивнянского района, чтобы провести исследование качества воды в реке Псёл в границах поселения села Песчаное.
По результатам исследований патогенной микрофлоры, то есть возбудителей инфекционных заболеваний, в водоёме не выявлено. По санитарно-химическим показателям качество воды не соответствовало гигиеническим нормативам по содержанию растворённого кислорода: полученный результат – менее 1,0 мг/ дм³ при норме не менее 4,0 мг/ дм³.
Совет безопасности администрации Ивнянского района выехал на обследование водоёма и не обнаружил потенциальных источников загрязнения воды в реке Псёл.
Организованные места купания в границах Череновского сельского поселения Ивнянского района отсутствуют, вода открытых водоёмов для питьевых целей на территории Белгородской области не используется. Непосредственной опасности для населения вода в реке Псёл не представляет.из ответа управления Роспотребнадзора по Белгородской области на запрос ИА «Бел.Ру»
Напомним, в редакцию ИА «Бел.Ру» в начале августа обратился обеспокоенный белгородец. Он сообщил, что в районе населённых пунктов Песчаное и Самарино Ивнянского района вода в реке Псёл приобрела малиновый оттенок. По его словам, там гибла рыба и раки.