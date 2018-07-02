Каждый четвёртый выпускник НИУ «БелГУ» – отличник

Этот факт говорит о возрастающем качестве нашего образования, с одной стороны. С другой стороны, это логический ответ на те усилия, которые мы прилагали последние годы, повышая планку для поступающих к нам абитуриентов. Четыре года назад мы приняли решение устанавливать определённую планку для абитуриентов. В настоящее время она равна 130 баллам, если ниже – мы не принимаем документы этих людей. Таким образом, мы хотим соединять самых сильных абитуриентов, сильную профессуру, чтобы на выходе получить качественных выпускников. Никто по нашему пути среди университетов в регионе не идёт.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»