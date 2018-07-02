Каждый четвёртый выпускник НИУ «БелГУ» – отличник

Posted 2 июля 2018, 15:33
Published 2 июля 2018, 15:33
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В этом году из стен НИУ «БелГУ» выпустят 5 372 специалиста, причём более четверти из них получат красные дипломы. 1 320 отличников окончили в этом году вуз, а 55 – СПО. Кроме того увеличилось и число выпускников среди иностранных студентов – их порядка 700.
Этот факт говорит о возрастающем качестве нашего образования, с одной стороны. С другой стороны, это логический ответ на те усилия, которые мы прилагали последние годы, повышая планку для поступающих к нам абитуриентов. Четыре года назад мы приняли решение устанавливать определённую планку для абитуриентов. В настоящее время она равна 130 баллам, если ниже – мы не принимаем документы этих людей. Таким образом, мы хотим соединять самых сильных абитуриентов, сильную профессуру, чтобы на выходе получить качественных выпускников. Никто по нашему пути среди университетов в регионе не идёт.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Он отметил, что Белгородский госуниверситет – единственный вуз в России, который в течение последних пяти лет реализует программу развития иноязычного образования. Вместе с дипломом выпускников университет выдаёт сертификат международного образца о совершенном знании иностранного языка. «У нас определены категории обучающихся, которые, по нашему мнению, должны получить такой сертификат, то есть 70 % от количества выпускников получают такой сертификат», – сказал Олег Полухин. Ректор НИУ «БелГУ» пояснил, что для того, чтобы быть конкурентоспособным сотрудником на трудовом рынке сегодня не достаточно только профессиональных навыков, нужно ещё и знание иностранного языка.
В НИУ «БелГУ» впервые состоялся выпуск специалистов из Медицинского института, которые обучались по англоязычной программе. «В основном это иностранные студенты, большая часть из них – это студенты из Индии и Латинской Америки», – отметил Олег Полухин.
Как результат прошедшего учебного года – позиции университета в различных российских и международных рейтингах. Так, например, 20-я строчка в топ-20 комплексного ранжирования среди ведущих вузов России (181 вуз) экспертами НФПК Минобрнауки РФ и топ-20 национального рейтинга, который проводил «Интерфакс» среди университетов России. 19-я позиция в России и 1780-я в мире по испанскому рейтингу Webometrics Ranking of World Universities.
Седьмая позиция в топ-10 рейтинга российских университетов по показателю общей численности иностранных граждан. Исследование проводило Министерство образования и науки России среди 60 вузов страны.
Министерская оценка самая всеобъемлющая, она охватывает все виды нашей деятельности и кажется наиболее объективной, поскольку они являются нашими учредителями. Министерство заинтересовано в том, чтобы объективно оценивать нас, и мы совершенствовали все виды деятельности и добивались ещё больше результатов.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Ректор Белгородского университета подчеркнул, что одним из достижений является то, что вуз теперь может самостоятельно формировать диссертационные советы и присуждать научные степени. Правом этим НИУ «БелГУ» сможет воспользоваться с 1 сентября 2019 года. Сейчас в вузе 19 диссоветов по 12 отраслям науки. Олег Полухин заметил, что НИУ «БелГУ» по количеству диссоветов входит в число лучших 10 вузов Российской Федерации.
В целом хочу подчеркнуть, мы удовлетворены итогами прошедшего года. Он стал не хуже, чем были предыдущие. Мы с оптимизмом смотрим в 2018-2019 учебный год, который начнём 1 сентября.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»