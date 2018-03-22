Олег Полухин выиграл выборы на пост ректора НИУ «БелГУ»

Сегодня мы поговорили о том, что нас ждёт впереди. Надеюсь, что все вы готовы объединиться вокруг тех задач, которые мы сегодня поставили. Задачи эти очень важные, интересные и смысл этих задач заключается в том, чтобы наша страна укреплялась, становилась сильнее, чтобы Россия процветала, и мы занимали достойное место в мире. Прежде всего, нам нужно помнить, что сегодня мы воспитываем то поколение, которое будет завтра вершить судьбу России, а это и великая честь, и большая ответственность.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»