Олег Полухин выиграл выборы на пост ректора НИУ «БелГУ»

Posted 21 марта 2018, 22:46
Published 21 марта 2018, 22:46
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Выборы осуществлялись тайным голосованием в составе 297 делегатов.
Каждый кандидат, всего их было три, перед голосованием представил свою программу развития университета. Выступления представляли собой пояснения тезисов, показанных в презентации программы каждого участника выборов. Кандидаты на пост ректора университета Марина Владыка и Александр Маматов выразили своё согласие с вектором развития, который выбрал Олег Полухин. Следом объявили, что на само голосование будет дано 30 минут, столько же потребуется и на подсчёт голосов. Затем свою благодарность действующему ректору выразили студенты и преподаватели, вошедшие в состав делегации.
Позвольте от студенчества выразить благодарность Олегу Николаевичу Полухину за активную помощь и поддержку. С 2015 года у нас есть возможность оказывать гражданам Белгородской области квалифицированную и бесплатную юридическую помощь. Так же хотелось бы отметить, что для студентов созданы все условия для самореализации. Это творческие коллективы, научные сообщества, развитие студенческого самоуправления. Особенно импонирует пункт программы Олега Николаевича о развитии студенческого самоуправления, так как у студентов появится возможность принимать участие в управлении и руководстве НИУ «БелГУ».Олег Скопенко, студент юридического факультета НИУ «БелГУ»
После поздравительных слов делегаты отправились голосовать.
По итогам победил Олег Полухин, он получил 260 голосов, Марина Владыка – 18 и Александр Маматов – 19 голосов соответственно.
Поздравил избранного ректора и наградил юбилейной медалью Русской Православной Церкви митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Я очень рад ,что вы сделали правильный выбор. НИУ «БелГУ» как старейший университет нашего Святого Белогорья определяет вектор развития, прежде всего, педагогов, которые приходят в школы и обучают наших детей. Сегодня вы также определяете инновации, которые важны для того, чтобы Россия развивалась как научная держава, и ваши исследования и достижения являются достоянием всей нашей Родины.митрополит Иоанн
Перед закрытием конференции выступил назначенный на пост ректора университета Олег Полухин.
Сегодня мы поговорили о том, что нас ждёт впереди. Надеюсь, что все вы готовы объединиться вокруг тех задач, которые мы сегодня поставили. Задачи эти очень важные, интересные и смысл этих задач заключается в том, чтобы наша страна укреплялась, становилась сильнее, чтобы Россия процветала, и мы занимали достойное место в мире. Прежде всего, нам нужно помнить, что сегодня мы воспитываем то поколение, которое будет завтра вершить судьбу России, а это и великая честь, и большая ответственность.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
На этом конференция по выборам ректора НИУ «БелГУ» была закрыта.