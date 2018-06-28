Евгений Савченко: Университет должен стать градообразующим предприятием

Posted 28 июня 2018, 08:21
Published 28 июня 2018, 08:21
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Встреча с руководством университета у главы региона началась с экскурсии по университетскому кампусу. Ему показали проект музея природы Белгородской области и последние разработки магистрантов, аспирантов и учёных университета.
Есть такое понятие «тройная спираль». Спираль – очень эффективная геометрическая фигура, которой разрешаются любые проблемы. В состав тройной спирали входят университет и его партнёры, бизнес-предприятия и власть. В результате взаимодействия всех частей тройной спирали достигается синергетический эффект в реализации научно-технологического потенциала любой территории. Мы поставили перед собой задачу, Олег Николаевич [Полухин, ректор НИУ «БелГУ» – прим. ред.] нас поддержал, чтобы университеты Белгородской области и Белгорода были градообразующими предприятиями.Евгений Савченко, губернатор Белгородской области
Он добавил, что университеты переходят в новый формат работы: занимаются не только образованием, но и научно-исследовательской деятельностью и предпринимательством, когда то, что производится в лабораториях вуза, становится на поток в производстве. Таким образом, вузы постоянно создают новые места.
НИУ «БелГУ» уже сегодня может быть причислен к градообразующим организациям города Белгорода. Мы входим в ТОП-3 крупнейших работодателей Белгорода, в ТОП-5 предприятий и организаций Белгорода по показателю среднемесячной начисленной заработной платы и другим нашим показателям с точки зрения вклада в формирование валового регионального продукта, налоговой базы и т.д. Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
В Белгородском госуниверситете 2 809 сотрудников. Объём валового регионального продукта НИУ «БелГУ» – 1,52 млрд рублей. 390 млн рублей налоговых отчислений и иных платежей в год, из которых 111,6 млн рублей − в областной и местный бюджеты.
В планах университета − развитие не только научно-образовательной составляющей, в том числе онлайн-образования, но и инновационно-производственной части. Так, в течение последующих пяти лет университет планирует улучшить взаимодействие в системе «вуз – малое инновационное предприятие» и довести число малых и средних хозсубъектов до 100 с совокупным доходом до 2022 года не менее одного миллиарда рублей и общим количеством рабочих мест не менее 1 000. «Рассчитываем, что более половины [рабочих мест] будет занято нашими сотрудниками и обучающимися», – сказал Олег Полухин.
Евгений Савченко заметил, что нужно стремиться к бОльшим доходам инновационного производства. По его словам, в БГТУ им. В. Г. Шухова уже достигли показателя доходности инновационных предприятий на уровне 1 млрд рублей.
Глава региона считает, что университет при взаимодействии с бизнес-сообществом и властными структурами должен быть «большой упаковочной площадкой проектов», то есть тем местом, где создаются инновации и реализуются проекты.
Мы должны чётко понимать, для чего мы это делаем, для развития какой территории. Мы должны задуматься над утечкой творческих молодых людей, выпускников, проанализировать сегодня последние десять лет, где работают наши выпускники. Давайте сделаем глубокий анализ. Наверное, этот анализ приведёт нас к не очень утешительным выводам: не с той точки зрения, что они состоялись, – они состоялись, но не на территории Белгородской области. Наша задача создавать все условия, чтобы они состоялись и проявили свой потенциал на территории Белгородской области и в плотной увязке со своей альма-матер при поддержке тройной спирали.Евгений Савченко, губернатор Белгородской области