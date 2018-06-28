Евгений Савченко: Университет должен стать градообразующим предприятием

Мы должны чётко понимать, для чего мы это делаем, для развития какой территории. Мы должны задуматься над утечкой творческих молодых людей, выпускников, проанализировать сегодня последние десять лет, где работают наши выпускники. Давайте сделаем глубокий анализ. Наверное, этот анализ приведёт нас к не очень утешительным выводам: не с той точки зрения, что они состоялись, – они состоялись, но не на территории Белгородской области. Наша задача создавать все условия, чтобы они состоялись и проявили свой потенциал на территории Белгородской области и в плотной увязке со своей альма-матер при поддержке тройной спирали.Евгений Савченко, губернатор Белгородской области