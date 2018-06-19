МЧС: 20 июня в Белгородской области ожидается 5-й класс пожароопасности

Если вы обнаружили огонь в природной среде, попытайтесь потушить его с помощью подручных средств. Для этих целей подойдёт автомобильный огнетушитель, лопата, метла, ветки деревьев. Если ликвидировать возгорание самостоятельно не получается, покиньте опасную зону и сообщите о пожаре в администрацию ближайшего населённого пункта, рекомендует региональное МЧС.