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МЧС: 20 июня в Белгородской области ожидается 5-й класс пожароопасности

19 июня 2018, 15:56
Возрастает риск возникновения природных пожаров.

Как сообщает Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 20 июня, на территории области прогнозируется высокая пожароопасность.

В регионе действует особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено разводить костры, сжигать мусор, порубочные и пожнивные остатки, проводить пожароопасные работы.

Если вы обнаружили огонь в природной среде, попытайтесь потушить его с помощью подручных средств. Для этих целей подойдёт автомобильный огнетушитель, лопата, метла, ветки деревьев. Если ликвидировать возгорание самостоятельно не получается, покиньте опасную зону и сообщите о пожаре в администрацию ближайшего населённого пункта, рекомендует региональное МЧС.

О возгораниях следует немедленно сообщить по телефону 101 или 112.

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#Новости#Противопожарный режим#Пожароопасность#МЧС#Голосование по Конституции#Общество
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