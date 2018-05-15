В Белгородской области профобразование получают 574 инвалида до 28 лет

Помимо этого официальный сайт учебного заведения имеет версию для слабовидящих, предназначенную для инвалидов по зрению и людей с ОВЗ. На портале колледжа также есть специальный раздел о специальных условиях для получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами, использованием специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных технологиях.