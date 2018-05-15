В Белгородской области профобразование получают 574 инвалида до 28 лет

В настоящее время в области реализуется модель инклюзивного образования, предусматривающая эффективное сотрудничество сети образовательных учреждений с привлечением работодателей, общественных организаций, социальных партнёров
На 1 февраля 2018 года из 4 584 инвалидов Белгородской области в возрасте от 15 до 28 лет профессиональное образование получают 574 человека (12%), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По словам начальника управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области Альбины Бучек, в профессиональных образовательных организациях области обучается 309 человек из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 249 инвалидов и 60 лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Она также рассказала, что в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России в 2017 году в Белгородской области реализуется проект «Территория возможностей», в рамках которого в регионе появилась базовая профессиональная организация, обеспечивающая поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. Такой организацией стал Белгородский индустриальный колледж.
Колледж имеет практики по работе с инвалидами, лаборатории аддитивных технологий, робототехники и махатроники, необходимую инфраструктуру и педагогические кадры высокой квалификации, два лицензированных медицинских кабинета, а также территориальную и транспортную доступность.
Помимо этого официальный сайт учебного заведения имеет версию для слабовидящих, предназначенную для инвалидов по зрению и людей с ОВЗ. На портале колледжа также есть специальный раздел о специальных условиях для получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами, использованием специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных технологиях.