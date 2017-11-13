Инвалида-колясочника сбили насмерть на трассе под Шебекино

Первое смертельное ДТП произошло в пятницу вечером в Алексеевском районе, на участке трассы Валуйки – Никитовка – Алексеевка – Красное. 37-летний мужчина на Chevrolet Niva въехал в двигавшийся впереди КамАЗ с полуприцепом, которым управлял 22-летний водитель. После столкновения водитель легковой машины погиб, его 35-летнего пассажира доставили в Алексеевскую райбольницу.