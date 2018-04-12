Стипендию фонда «Поколение» «Лучший студент года» вручили в новом формате

- От имени многотысячного студенчества Белгородчины хочу поблагодарить Андрея Владимировича за то, что, несмотря на все рецессии, спады и кризисы в экономике, фонд ни на йоту не отступил от своей миссии помогать подрастающему поколению, не свернул ни одной программы, направленной на поддержание молодёжи. Хочу поздравить молодых людей, добившихся такого общественного признания. Это говорит о вашем упорстве, стремлении в достижении поставленной цели и о том, что уже сегодня вы можете считаться достойными гражданами, патриотами своей страны.