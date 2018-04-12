Стипендию фонда «Поколение» «Лучший студент года» вручили в новом формате

Posted 12 апреля 2018, 15:20
Published 12 апреля 2018, 15:20
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
На стипендию претендовали студенты, отличившиеся в учёбе и научной работе, общественной жизни, волонтёрском движении. В итоге стипендию первой и второй степени получили по 15 отличившихся по отраслям.
Приветствуя гостей и лауреатов, президент фонда «Поколение» Андрей Скоч рассказал, что он поддержал идею проводить конкурс в новом формате: теперь все участники выбираются путём открытого голосования.
Стоящие на этой сцене – люди, выбранные большой аудиторией. Я хочу поздравить их и людей, которые вложили в этих молодых ребят свою творческую энергию, которые не жалеют своего времени, кто вложил в них смелость, дерзость, чтобы добиваться таких результатов, − преподавателей, родителей, старших товарищей, наставников.Андрей Скоч
Подать заявку на участие мог любой студент Белгородской области. Выбирали стипендиатов смс-голосованием. За время голосования сайт «Лучший студент года» набрал более 1,3 млн посещений, было принято больше 111 тысяч голосов.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн поблагодарил Андрея Скоча за поддержку молодёжных инициатив. «Христос воскресе!» − обратился он к полному залу студентов. «Воистину воскресе!» − отвечали они хором.
- Символично, что в Светлую седмицу радость у студентов, которые получают заслуженно премии за свой творческий и научный труд, за своё желание, чтобы побеждались наши немощи и все трудности, которые встают на нашем пути. Знаменательно, что Андрей Владимирович Скоч поддерживает инициативы студентов, которые в дальнейшем определят будущее развитие нашей страны.
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
Стипендия «Лучший студент года» была учреждена в 2002 году. Она выплачивается студентам очных отделений вузов, учащимся и на платной, и на бесплатной основе. В число 15 номинаций попали учебная и научно-исследовательская деятельность, спортивные достижения, творчество, медицина, педагогическое новаторство, журналистика, информационные технологии, социально значимый проект. Особо стоит выделить номинацию «Преодоление» − для студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин рад тому, что фонд «Поколение» не переставал поддерживать молодёжь в любые трудные времена.
- От имени многотысячного студенчества Белгородчины хочу поблагодарить Андрея Владимировича за то, что, несмотря на все рецессии, спады и кризисы в экономике, фонд ни на йоту не отступил от своей миссии помогать подрастающему поколению, не свернул ни одной программы, направленной на поддержание молодёжи. Хочу поздравить молодых людей, добившихся такого общественного признания. Это говорит о вашем упорстве, стремлении в достижении поставленной цели и о том, что уже сегодня вы можете считаться достойными гражданами, патриотами своей страны.
Олег Полухин
За эти годы обладателями звания «Лучший студент года» стали 2 904 человека. Стипендиями им выплачено более 80 миллионов рублей.
После торжественной части Андрей Скоч встретился с участниками международного молодёжного семинара «Новое поколение». Молодые люди рассказывали депутату Госдумы о своих идеях – о развитии науки, воспитании патриотизма у молодёжи. Президент фонда «Поколение» обещал поддержку инициатив и проектов, если они будут соответствовать главному критерию: быть интересными и увлекательными для молодёжи.