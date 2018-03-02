В Белгород приехал «русский Страдивари»

Я сделал уже девять скрипок и две виолончели. Мои скрипки? Я пытаюсь не костенеть в определённых философиях или школах, я изучаю разные технологии, прислушиваюсь к разным мастерам – в том числе и к нашим, которые работают со времён Советского Союза и несут в себе зерно той старой школы. Изучаю современные исследования по лакам и акустике. Поэтому с каждым инструментом я расту – и мне это очень нравится. И вообще, приобретая инструмент не только у меня, а у любого современного мастера, вы вступаете в пожизненные отношения с ним. То есть он ведёт скрипку всю её жизнь, можно сказать, даёт пожизненную гарантию и вступает в сотворческий процесс с музыкантом.