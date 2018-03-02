В Белгород приехал «русский Страдивари»

Фестиваль BelgorodMusicFest – это не только прекрасная музыка в соединении с другими искусствами. Это и инструменты, на которых играют звёзды мировой величины. В этот раз вместе с артистами на фестиваль приехал скрипичный мастер Дмитрий Тараканов. Он обслуживает виолончель Борислава Струлёва и скрипку Анны Боровик, а также инструменты оркестра филармонии.
Привёз он и одну из созданных своими руками скрипок – она выставлена в фойе филармонии, а ещё прочтёт лекцию об искусстве создания скрипки. Мы попросили Дмитрия раскрыть нам несколько секретов.
Твои руки – проводник между желаемым звуком и инструментом
В чём искусство создания скрипки? Как заставить инструмент звучать?
На звук влияет абсолютно всё. И мне кажется, секрет успеха – именно выстроить мост между звуком, который у тебя в голове, и конечным изделием. Твои руки, получается, − проводник между звуком, который ты хочешь создать, и предметом, который будет издавать этот звук. С опытом, путём проб и ошибок ты корректируешь, ищешь, как же всё-таки воплотить тот звук, который ты хочешь, в дереве и подарить голос какому-нибудь музыканту.
Насколько вообще велик вклад мастера в звучание?
Очень велик. Скрипка фабричная и скрипка мастеровая по звуку отличаются разительно. Потому что на фабрике каждый человек отвечает за одну деталь, и никто не отвечает за целое произведение. Это просто набор склеенных деталей. Мастер, художник создаёт, взращивает скрипку с нуля и потом ведёт её всю жизнь.
Скрипка сильно изменилась за время своего существования?
Старые мастера, особенно в эпоху барокко, когда религия была неразрывно связана и с музыкой, и с искусством, вкладывали много символизма и в построение скрипки, и в чертёж. Поэтому конструкционно скрипка выглядела по-другому: гриф, вместо чёрного дерева сейчас, был кленовым, он был короче.Со временем, пожалуй, в начале XIX века вместе с развитием игровой техники музыканты начали требовать от мастеров более яркого, более ноского звука. И тогда гриф удлинился, появился совершенно другой смычок, и на скрипку натянули вместо жильных струн металлические. Изменился и угол шейки грифа для увеличения натяжения струн. Но в целом эти изменения незначительны, и технология и облик остаются неизменными с 1550 года.
В наше время скрипку можно сделать и из 3D-модели Страдивари
С чего начинается процесс создания скрипки?
Начинается всё с чертежа. Его можно начертить самому или просто взять фотографии известных скрипок. Также сейчас благодаря технологиям доступна даже компьютерная томография скрипок, и если есть 3D-принтер, то можно напечатать модель известных скрипок Страдивари, Гварнери и пользоваться ими.
И сколько уходит на её изготовление?
Скрипка в среднем делается с лаком пару месяцев. Деревянную работу можно сделать за две недели, если работать по десять часов в день. Работа с лаком займёт ещё месяц. Если скрипку нужно ещё и «состарить» – нанести «историю», это тоже довольно долгий и трудоёмкий процесс, который по срокам приближается к изготовлению скрипки.
Пытаюсь не костенеть в определённых философиях или школах
В чём особенность инструментов, создаваемых Дмитрием Таракановым?
Я сделал уже девять скрипок и две виолончели. Мои скрипки? Я пытаюсь не костенеть в определённых философиях или школах, я изучаю разные технологии, прислушиваюсь к разным мастерам – в том числе и к нашим, которые работают со времён Советского Союза и несут в себе зерно той старой школы. Изучаю современные исследования по лакам и акустике. Поэтому с каждым инструментом я расту – и мне это очень нравится. И вообще, приобретая инструмент не только у меня, а у любого современного мастера, вы вступаете в пожизненные отношения с ним. То есть он ведёт скрипку всю её жизнь, можно сказать, даёт пожизненную гарантию и вступает в сотворческий процесс с музыкантом.
Из какой древесины делают скрипки?
Из ели и клёна. Экспериментируют чаще с более низкими инструментами – с альтами, виолончелями. Там иногда используются груша, вишня, граб, липа, ольха. В скрипках – чаще всего клён, потому что он плотнее и больше подходит к высоким частотам. Соответственно, более рыхлое дерево подходит более низким частотам.
Хочу создать свою школу скрипичных мастеров
Почему вы выбрали себе такое оригинальное дело?
Мои дедушки были мастерами. Построили своими руками загородные дома, у обоих были мастерские. Когда я рос, для меня было нормально, что мужчина может починить всё своими руками. Так и я ремонтировал велосипед, компьютер, машину, было всё интересно. И когда купил скрипку, мне стало неуютно, что я не знаю, что делать с этой хрупкой вещью, если что-то пойдёт не так. Так я заинтересовался структурой, обслуживанием этого инструмента, что и привело в итоге к изготовлению.
Где этому учат?
В России не учат. Я бегал по разным мастерам в Москве, от каждого по чуть-чуть пытался набраться. Но хотелось фундаментального полного образования, и я поехал в Америку. Отучился три года в Солт-Лейк-Сити, в старейшей школе США, которую основал немец, и полгода назад вернулся в Россию работать здесь.
Не хотели остаться в Америке?
У нас практически нет мастеров и довольно много музыкантов. И мне было бы интересно сделать что-то стоящее здесь, когда там я бы просто встал в ряды мастеров. Здесь хотелось бы в будущем создать профессиональное сообщество мастеров, чего у нас нет, и, конечно, школу хотелось бы тоже.
«Русский Страдивари»
В этот момент к нам подошёл Борислав Струлёв и в комплиментах Дмитрию Тараканову не постеснялся:
«Русский Страдивари»! 20 скрипок отремонтировал для оркестра!
Форум «Media+Music» для журналистов, блогеров, музыковедов в рамках фестиваля BelgorodMusicFest проходит 2 марта в Белгородской филармонии.