Белгородские букмекеры станут платить вдвое больше налогов

Он сообщил, что предельные ставки налога на объекты игорного бизнеса установлены на федеральном уровне. Теперь белгородские власти принимают аналогичные меры – ставка налога должна повыситься в два раза. Ожидается, что в 2018 году это позволит региональному бюджету получить дополнительно 4 млн рублей.