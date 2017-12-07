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Белгородские букмекеры станут платить вдвое больше налогов

7 декабря 2017, 17:22
Сегодня, 7 декабря, прошло совместное заседание комитетов Белгородской областной Думы по бюджету и финансам; по экономике, промышленности и предпринимательству.

Проект закона о корректировке ставок налога на игорный бизнес депутатам представил заместитель главы регионального департамента финансов и бюджетной политики Александр Шабанов.

Он сообщил, что предельные ставки налога на объекты игорного бизнеса установлены на федеральном уровне. Теперь белгородские власти принимают аналогичные меры – ставка налога должна повыситься в два раза. Ожидается, что в 2018 году это позволит региональному бюджету получить дополнительно 4 млн рублей.

По словам Александра Шабанова, в Белгородской области сейчас работают 54 пункта, относящихся к категории объектов игорного бизнеса. Это букмекерские конторы, специализирующиеся по преимуществу на принятии ставок на исход спортивных игр.

Депутаты комитетов рекомендовали принять поправки в закон на заседании областной Думы в первом чтении и в целом.

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