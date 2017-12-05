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50 молодых экологов получили стипендии мэра Белгорода

5 декабря 2017, 17:37
Церемония награждения активистов состоялась сегодня в Музее народной культуры.

Константин Полежаев вручил лучшим молодым экологам сертификаты на получение именной стипендии. Они, в свою очередь, вручили главе администрации памятный кубок «Чистый город», сообщает пресс-служба городской администрации.

Волонтёрское экологическое движение в Белгороде за 10 лет существования объединило 38 высших и средних учебных заведений. В Год экологии молодёжные отряды провели акции «Спаси дерево!», «Светлому празднику – чистый город», «Дорога к обелиску», «Дни защиты от экологической опасности» и многие другие.

В общей сложности волонтёры утилизировали 60 м3 ТБО, привели в порядок 106 га парковых зон, собрали более 50 тонн макулатуры, высадили 5 тыс. деревьев.

Я знаю, что вы делаете это не по чьей-то указке, а по велению сердца. Вместе мы можем сделать наш город чище, зеленее и краше. А, как известно, когда меняется пространство вокруг, меняется и сам человек.

Константин Полежаев

Размер стипендии составляет 1350 рублей. Со списком награждённых можно ознакомиться здесь.

Фото пресс-службы городской администрации

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