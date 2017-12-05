50 молодых экологов получили стипендии мэра Белгорода

Константин Полежаев вручил лучшим молодым экологам сертификаты на получение именной стипендии. Они, в свою очередь, вручили главе администрации памятный кубок «Чистый город», сообщает пресс-служба городской администрации.
Волонтёрское экологическое движение в Белгороде за 10 лет существования объединило 38 высших и средних учебных заведений. В Год экологии молодёжные отряды провели акции «Спаси дерево!», «Светлому празднику – чистый город», «Дорога к обелиску», «Дни защиты от экологической опасности» и многие другие.
В общей сложности волонтёры утилизировали 60 м3 ТБО, привели в порядок 106 га парковых зон, собрали более 50 тонн макулатуры, высадили 5 тыс. деревьев.
Я знаю, что вы делаете это не по чьей-то указке, а по велению сердца. Вместе мы можем сделать наш город чище, зеленее и краше. А, как известно, когда меняется пространство вокруг, меняется и сам человек.
Константин Полежаев
Фото пресс-службы городской администрации