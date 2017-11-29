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Константин Полежаев оказался в конце медиарейтинга мэров региональных столиц ЦФО

29 ноября 2017, 17:04
В октябре он занял 13-е место с медиаиндексом 432,2 балла, потеряв за месяц 4 позиции.

Лидерами по упоминаемости в СМИ в Центральном федеральном округе стали Александр Гусев (Воронеж, 4186 баллов), Владимир Слепцов (Ярославль, 3905,9 балла) и Юрий Цкипури (Тула, 3209 баллов). Последние места заняли Владислав Фролов (Рязань, 186,1 балла) и Юрий Журин (Кострома, 147 баллов).

Рейтинг составлен на основе системы «Медиалогия», которая содержит 43 тысячи источников: телеканалы, радиостанции, газеты, информагентства и интернет-СМИ.

Медиаиндекс отражает качественное состояние информационного поля вокруг персоны, компании или бренда. Высокий показатель означает яркое и позитивное присутствие персоны в СМИ и улучшает её имидж.

При расчёте индекса эксперты учитывают влиятельность (цитируемость) источника, характер упоминания руководителя в тесте (позитивный, нейтральный, негативный) и его роль в нём, наличие прямой или косвенной прямой речи, сообщает пресс-служба исследовательской компании «Медиалогия».

#Новости#Константин Полежаев#Политика
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