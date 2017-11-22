Второй загранпаспорт могут оформить белгородцы

Второй загранпаспорт позволит планировать выезды в другие страны, если один из паспортов находится в консульстве или посольстве для получения визы. Также документ понадобится, если в старом загранпаспорте не осталось места для новых виз и штампов, но при этом срок действия визы ещё не истёк.