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Второй загранпаспорт могут оформить белгородцы

22 ноября 2017, 11:13
Госпошлина и сроки оформления стандартные.

Второй загранпаспорт позволит планировать выезды в другие страны, если один из паспортов находится в консульстве или посольстве для получения визы. Также документ понадобится, если в старом загранпаспорте не осталось места для новых виз и штампов, но при этом срок действия визы ещё не истёк.

Оформить второй загранпаспорт можно через портал Госуслуг или при личном обращении в отдел миграции, сообщает УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде по вопросам оформления нового документа граждан примут в отделении №4 ОВМ УМВД России по адресу: ул. Н. Островского, 25. Контактный телефон: 8 (4722) 27-45-73.

#Новости#Госуслуги#Паспорт#Загранпаспорт#Общество
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