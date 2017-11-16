Фургон перевернулся на трассе в Белгородской области

В Вейделевском районе, на ул. Октябрьской, в 07:45 водитель Renault Megane при движении задним ходом наехал на ВАЗ-21100. В этот момент 77-летняя пассажирка отечественного авто выходила из машины. Женщина получила травмы, её отвезли в медучреждение.