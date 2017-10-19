Нетрезвый мужчина на КамАЗе сбил велосипедиста в Новом Осколе

Новооскольский районный суд признал водителя виновным в совершении преступления по ч.4 ст.264 УК РФ и приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года. Также его лишили права на 3 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.