Нетрезвый мужчина на КамАЗе сбил велосипедиста в Новом Осколе

7 августа на 105-м км автодороги Белгород–Павловск пьяный водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения и выехал на правую обочину по ходу своего движения, где наехал на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении по обочине.
Новооскольский районный суд признал водителя виновным в совершении преступления по ч.4 ст.264 УК РФ и приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года. Также его лишили права на 3 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
С подсудимого взыскали 970 000 руб. в пользу потерпевшей в счёт компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.