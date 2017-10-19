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Нетрезвый мужчина на КамАЗе сбил велосипедиста в Новом Осколе

19 октября 2017, 17:44
Велосипедист погиб на месте происшествия.

7 августа на 105-м км автодороги Белгород–Павловск пьяный водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения и выехал на правую обочину по ходу своего движения, где наехал на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении по обочине.

Новооскольский районный суд признал водителя виновным в совершении преступления по ч.4 ст.264 УК РФ и приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года. Также его лишили права на 3 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

С подсудимого взыскали 970 000 руб. в пользу потерпевшей в счёт компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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