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Прожиточный минимум пенсионера в Белгородской области составит 8016 рублей

18 октября 2017, 17:55
Такую сумму назвали депутаты на заседании комитета областной Думы по здравоохранению и социальной политике.

Величину прожиточного минимума установили в ходе рассмотрения регионального законопроекта «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Белгородской области в целях определения социальной доплаты к пенсии на 2018 год».

Названная сумма будет использоваться для определения социальной доплаты к пенсии. Фиксирование доплаты в области будет производиться из федерального бюджета.

Члены комитета рекомендовали областной Думе принять закон. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы.

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