Прожиточный минимум пенсионера в Белгородской области составит 8016 рублей

Величину прожиточного минимума установили в ходе рассмотрения регионального законопроекта «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Белгородской области в целях определения социальной доплаты к пенсии на 2018 год».
Названная сумма будет использоваться для определения социальной доплаты к пенсии. Фиксирование доплаты в области будет производиться из федерального бюджета.
Члены комитета рекомендовали областной Думе принять закон. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы.