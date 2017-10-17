Изменения в законе о финансировании капремонта обсудили белгородские депутаты

В законе предлагается уточнить понятие реконструкции многоквартирного дома, включив работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций и (или) инженерных сетей многоквартирного дома в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества.
Также в законопроекте уточнили, что решение об утеплении фасада будет приниматься после проведения энергетического обследования многоквартирного дома специализированной организацией.
Комитеты поддержали изменения и рекомендовали Думе принять закон.
Если закон «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» примут, дополнительные расходы из федерального бюджета, бюджета области или местных бюджетов не потребуются, сообщает пресс-служба Белгородской областной думы.