Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Изменения в законе о финансировании капремонта обсудили белгородские депутаты

17 октября 2017, 17:46
Поправки обсудили сегодня, 17 октября, на совместном заседании комитетов по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи и по природопользованию и экологии.

В законе предлагается уточнить понятие реконструкции многоквартирного дома, включив работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций и (или) инженерных сетей многоквартирного дома в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества.

Также в законопроекте уточнили, что решение об утеплении фасада будет приниматься после проведения энергетического обследования многоквартирного дома специализированной организацией.

Комитеты поддержали изменения и рекомендовали Думе принять закон.

Если закон «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» примут, дополнительные расходы из федерального бюджета, бюджета области или местных бюджетов не потребуются, сообщает пресс-служба Белгородской областной думы.

#Новости#Финансирование#Областная дума#Капремонт#Депутаты#Законопроект#Закон#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18