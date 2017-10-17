Изменения в законе о финансировании капремонта обсудили белгородские депутаты

В законе предлагается уточнить понятие реконструкции многоквартирного дома, включив работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций и (или) инженерных сетей многоквартирного дома в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества.