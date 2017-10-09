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Поезд Белгород – Москва столкнулся с фурой в Орловской области

9 октября 2017, 10:06
Авария произошла 8 октября в 20:33, из-за чего были задержаны четыре поезда дальнего следования.

На переезд, регулирующий движение автомобильного транспорта, выехал грузовик с прицепом и столкнулся с пассажирским поездом №740 Белгород – Москва. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что фура заглохла на переезде.

Машинист поезда, заметив помеху на пути, попытался предотвратить аварию. Он совершил экстренное торможение, но не хватило расстояния для полной остановки состава. Столкновения избежать не удалось. В ДТП никто не пострадал. Поезду Белгород – Москва поменяли локомотив, и состав продолжил следовать по маршруту.

Из-за аварии в пути с отклонением от расписания находятся пассажирские поезда №82 Белгород – Москва, №723 Москва – Курск, №740 Белгород – Москва и №110 Анапа – Москва.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщает пресс-служба РЖД.

Фото Дмитрия Дмитриева (сообщество «Авто Белгород»: https://vk.com/autobelgorod?w=wall-7265151_1454864)

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