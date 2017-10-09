Поезд Белгород – Москва столкнулся с фурой в Орловской области

Машинист поезда, заметив помеху на пути, попытался предотвратить аварию. Он совершил экстренное торможение, но не хватило расстояния для полной остановки состава. Столкновения избежать не удалось. В ДТП никто не пострадал. Поезду Белгород – Москва поменяли локомотив, и состав продолжил следовать по маршруту.