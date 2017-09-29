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Воркшоп по развитию велоинфраструктуры пройдёт в Белгороде

29 сентября 2017, 17:53
Всех желающих приглашают принять участие.

Цель мероприятия – подготовка предложений и практических рекомендаций по улучшению существующих велосипедных маршрутов и разработка предложений по созданию новых участков и объектов велосипедной инфраструктуры.

В качестве эксперта выступит автор и куратор проекта по развитию велокультуры в России «Let’s bike it!», советник заместителя Министра транспорта РФ, организатор Московского Велопарада Владимир Кумов.

Мероприятие проведёт департамент строительства и транспорта Белгородской области совместно с администрацией города Белгорода при поддержке Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова.

Воркшоп пройдёт 6 октября 2017 года по адресу ул. Костюкова, 46.

Чтобы принять участие, необходимо направить заявку на адрес электронной почты [email protected], указав ФИО, контактные данные и место работы/учёбы, сообщает пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области.

#Новости#Мероприятие#БГТУ им. Шухова#Инфраструктура#Велосипед#Велосипедный Белгород#Общество
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