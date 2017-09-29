Воркшоп по развитию велоинфраструктуры пройдёт в Белгороде

Цель мероприятия – подготовка предложений и практических рекомендаций по улучшению существующих велосипедных маршрутов и разработка предложений по созданию новых участков и объектов велосипедной инфраструктуры.
В качестве эксперта выступит автор и куратор проекта по развитию велокультуры в России «Let’s bike it!», советник заместителя Министра транспорта РФ, организатор Московского Велопарада Владимир Кумов.
Мероприятие проведёт департамент строительства и транспорта Белгородской области совместно с администрацией города Белгорода при поддержке Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова.
Воркшоп пройдёт 6 октября 2017 года по адресу ул. Костюкова, 46.
Чтобы принять участие, необходимо направить заявку на адрес электронной почты [email protected], указав ФИО, контактные данные и место работы/учёбы, сообщает пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области.