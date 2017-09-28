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Александр Емельяненко победил в своём первом за три с половиной года бою

28 сентября 2017, 16:38
Судья остановил поединок на 35-й секунде после серии попаданий Александра в голову соперника.

Емельяненко-младший вернулся на бойцовский ринг после отбытия тюремного заключения по обвинению в изнасиловании. В первом после возвращения бою противником российского супертяжеловеса стал бразилец Джеронимо дос Сантос.

После того, как судья остановил бой, тот выразил бурное негодование по поводу этого решения, покинул ринг и не вышел на объявление победителя.

Александр был уверен в своей победе. В комментарии ТАСС он рассказал, что план на бой был – не влезать с дос Сантосом в борьбу.

Это моя работа – выходить и биться. Когда понял, что победил? Да ещё когда выходил на бой, тогда и понял. Александр Емельяненко

Следующий раз на октагон Александр Емельяненко может выйти уже в декабре. Также он отметил, что следит за карьерой своего брата Фёдора Емельяненко и хотел бы снова с ним тренироваться.

Конечно, мне интересно помочь ему, поработать с ним. Хороший, опытный боец с большим объёмом информации. В плане боёв у него голова, что Дом Советов. Александр Емельяненко

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