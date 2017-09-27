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Мужчина, не затушивший сигарету, погиб при пожаре в Старом Осколе

27 сентября 2017, 14:32
Один человек погиб, два жилых дома сгорело за ночь во время пожаров в Белгородской области

В десять вечера 26 сентября в Прохоровке загорелся барачный жилой дом на три семьи. Огнём повреждено 20 квадратных метров кровли. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В полночь на улице Студенческая в Белгороде полностью сгорел металлический киоск. Предполагаемая причина пожара на данный момент – короткое замыкание при эксплуатации электроприборов.

Во втором часу ночи в Старом Осколе в девятиэтажном доме горела комната в квартире на первом этаже. Во время пожара погиб хозяин квартиры 1967 года рождения. В комнате 3х6 метров закопчены все стены, сгорели мебель и вещи. Причиной могла стать неосторожно затушенная сигарета.

В пять утра случился пожар в пустом здании бывшего угольного склада на станции «Свекловичная» в Краснояружском районе. Кровля здания повреждена на всей площади. Причина пожара устанавливается.

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