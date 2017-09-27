Мужчина, не затушивший сигарету, погиб при пожаре в Старом Осколе

Во втором часу ночи в Старом Осколе в девятиэтажном доме горела комната в квартире на первом этаже. Во время пожара погиб хозяин квартиры 1967 года рождения. В комнате 3х6 метров закопчены все стены, сгорели мебель и вещи. Причиной могла стать неосторожно затушенная сигарета.