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«Девятка» на буксире разбилась в Белгородской области, водитель погиб

27 сентября 2017, 12:06
Всего 26 сентября в регионе случилось шесть дорожных аварий, в них два человека погибли, четыре были травмированы.

В Старооскольском городском округе в половине десятого утра в селе Котово УАЗик буксировал «девятку». За рулём первого автомобиля находился водитель 50 лет, за рулём второго – водитель 52 лет. В процессе движения «девятка» съехала с дороги и врезалась в дерево. Водитель скончался на месте.

В Старом Осколе в половине первого дня на улице Архитектора Бутовой 26-летний водитель грузовика Renault Premium с прицепом сбил на «зебре» 79-летнюю женщину. Пешехода с травмами отправили во вторую горбольницу.

В Старом Осколе в половине седьмого вечера пьяная 33-летняя женщина за рулём «четырнадцатой» сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». Медицинскую помощь ребёнку оказали в первой горбольнице.

В Алексеевском районе в начале восьмого вечера на трассе Валуйки – Никитовка – Красное 85-летний мужчина на «четвёрке» выехал на «встречку» и столкнулся с автобусом Setra, которым управлял 50-летний мужчина. После этого в «четвёрку» въехал двигавшийся позади автомобиль «Богдан» под управлением 27-летнего мужчины. Водителя «четвёрки» с травмами отправили в алексеевскую райбольницу, позднее он умер, передаёт пресс-служба Госавтоинспекции.

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