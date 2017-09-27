«Девятка» на буксире разбилась в Белгородской области, водитель погиб

В Старооскольском городском округе в половине десятого утра в селе Котово УАЗик буксировал «девятку». За рулём первого автомобиля находился водитель 50 лет, за рулём второго – водитель 52 лет. В процессе движения «девятка» съехала с дороги и врезалась в дерево. Водитель скончался на месте.
В Старом Осколе в половине первого дня на улице Архитектора Бутовой 26-летний водитель грузовика Renault Premium с прицепом сбил на «зебре» 79-летнюю женщину. Пешехода с травмами отправили во вторую горбольницу.
В Старом Осколе в половине седьмого вечера пьяная 33-летняя женщина за рулём «четырнадцатой» сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». Медицинскую помощь ребёнку оказали в первой горбольнице.
В Алексеевском районе в начале восьмого вечера на трассе Валуйки – Никитовка – Красное 85-летний мужчина на «четвёрке» выехал на «встречку» и столкнулся с автобусом Setra, которым управлял 50-летний мужчина. После этого в «четвёрку» въехал двигавшийся позади автомобиль «Богдан» под управлением 27-летнего мужчины. Водителя «четвёрки» с травмами отправили в алексеевскую райбольницу, позднее он умер, передаёт пресс-служба Госавтоинспекции.