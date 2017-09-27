«Девятка» на буксире разбилась в Белгородской области, водитель погиб

В Алексеевском районе в начале восьмого вечера на трассе Валуйки – Никитовка – Красное 85-летний мужчина на «четвёрке» выехал на «встречку» и столкнулся с автобусом Setra, которым управлял 50-летний мужчина. После этого в «четвёрку» въехал двигавшийся позади автомобиль «Богдан» под управлением 27-летнего мужчины. Водителя «четвёрки» с травмами отправили в алексеевскую райбольницу, позднее он умер, передаёт пресс-служба Госавтоинспекции.